星岛申诉王｜港男旅行手信派护手霜获女同事激赞 网民另类盘点「最伏旅行手信」

在职场送礼文化中，派手信向来讲求「物轻情义重」。不过，《星岛申诉王》留意到近日有网民在社交平台发文，指公司一名男同事外游归来后，竟向办公室十多位女同事，每人送上一支澳洲高级护肤品牌Jurlique（茱莉蔻）护手霜。由于该支护手霜价钱不菲，男同事大手笔的举动获得同事大赞：「呢位同事真系好优秀！」帖文亦引发网民热议，大批网民认同男同事表现大方，亦有网民讨论不受欢迎的旅行手信。

男同事豪派贵价护手霜做手信

该名网民在社交平台分享，日前收到男同事外游带回来的手信，竟然是一支Jurlique护手霜。事主坦言当下「有啲惊讶」，因为深知这个品牌的护手霜「唔平」，而且办公室有「十几条女」，换言之，这位男同事一口气准备了十几份贵价护手霜送给女同事，出手相当大方。

翻查资料，Jurlique为产自澳洲的中高档护肤品牌。香港官方网站显示，其经典玫瑰护手霜40ml定价为HK$220；至于个别零售渠道，该款护手霜的价格则约为HK$100至HK$150。若以办公室十多位女同事计算，这份手信的总开支轻易便达两三千港元，远非普通手信的价钱水平。

帖文随即引来网民热议。不少人留言表示羡慕，指这位男同事「出手大方」、「好识做」。同时，亦有网民表示撇除价钱平贵，该名男同事诚意十足：「唔系平贵咁简单，十几支都唔轻，又占行李空间，真系几有heart」。

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网民盘点内地、日本「最伏」手信

网民大赞该名男同事不只顾及每位女同事，更拣选了实用又得体嘅护手霜做手信。不过，也有网民讨论最容易中伏的手信，《星岛申诉王》总结了网民投票选出的各地手信的首三甲，大家又是否收到呢？

内地：

1、螺蛳粉：虽然在网络上话题度极高，但其酸笋所散发的独特气味，在香港狭窄的居住空间内烹调时不易消散，若家人不习惯这股味道，往往会十分抗拒。

2、臭豆腐：气味极具攻击性，若包装密封欠佳，在行李箱或车厢内被闷焗变质，所产生的异味将会相当骇人。

3、网红糕点：例如散装绿豆糕、枣泥糕、蛋黄酥等，保存期限偏短，质地偏干且容易呛喉，甜度亦属偏高。

日本：

1、白色恋人巧克力：曾被称为北海道经典手信的「白色恋人」，几乎是赴日旅游必买的手信之一。不过，近年网民反映，中间的白巧克力夹心甜度偏高，吃上一两块便容易生腻，加上在香港的日式超市或零食店亦相当普及，逐渐丧失作为「特色手信」的惊喜感。

2、东京香蕉蛋糕：香精味过重，内馅亦偏甜腻。此外，在运送途中容易被挤压变形，有损卖相及食味，加上保质期极短，经常为送礼者带来时间压力。

3、生八桥：堪称京都经典和菓子，其标志性的肉桂香气与烟韧口感，令评价十分两极化。爱好者会相当钟爱其风味，但对肉桂味抗拒者则会难以下咽，因此属于送礼时风险较大的选择。

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