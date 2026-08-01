星岛申诉王 | 新婚夫妇 沙田租楼中伏 装修破烂不堪 业主死撑系新

因为租赁问题而出现纠纷十分常见。日前有对新婚夫妇，公开他们租住沙田一个单位的中伏事件，便引起热议。事主A小姐（化名）后续向《星岛申诉王》提供资料，指他们入住4个月以来，单位家电及设施接连损坏，求助业主对方却死撑是新净和刚维修过，装不下去又转为要求租客分担维修费用，令事主大感无奈。

A小姐接受《星岛申诉王》访问时表示，当初在有限预算下、租住了沙田一个高层单位，主要看中它交通方便，由于欠缺经验，入住前也没有细致地检查屋内的设备。惟2月入住以来，二人发现单位内的家电、设施多次出现问题，例如门锁突然卡住、无法正常出入，拆开发现锁舌生锈，但业主又死撑是新的；冷气机吹出热风，开启数小时室内仍维持30度的高温等，业主又死撑今年初才洗机和检查过。

每当夫妇租客向业主投诉单位问题时，对方以经常不在港、忙于帮小朋友复习考试内容等为由，对投诉爱理不理。有次女租客在半夜睡梦中，突然听见单位窗户「砰」一声，惊见窗边铁框掉落，下雨时窗台更漏水。

更多相关文章：港女1.6万租「靓装」单位中伏 经常停电天花漏水 死约期点自救？

要求租客摊分维修费 律师：应由业主负全责

她再次向业主投诉，反被质疑并非「自然损耗」，要求她一起承担维修费，支付175元。但维修师傅上门处理后，直言窗柄松脱并非人为使用不当，而是拉钉不够长。而事后她才发现，单位已届强制验窗计划的年期，但业主仍没安排专业人士上门验窗，令她忧虑开窗安全，再联络业主，对方却寸爆回复说「我会找合法的师傅检查，毋须租客操心。若果你对窗户有任何额外要求，我不介意你自费找人检查。若然你对单位的窗户有任何疑虑扰忧，我都不介意你按合约、提早完约。」

更多相关文章： 港女拒申请一人公屋被闹蠢 真实个案分享：从19岁等到39岁终上楼

帖文至今录11万次浏览，并引来不少网民留言、同情事主A小姐。不少网民指，单位内的问题本应由业主承担维修费用，业主「要求夹钱」，并不符合一般租务常规。不过亦有网民指出，新婚夫妇租屋前没有详细检查单位细节，亦应负上责任。

《星岛申诉王》就事件向律师曹希圣查询，他表示租约列明租住单位包含了家电，所以损坏都应由业主负责。至于窗户问题，则影响视乎窗户是否摇摇欲坠，或者继续租住会否令租户承担刑事责任，倘若损坏程度没有重大影响住屋安宁，不能因此要求提前解约。