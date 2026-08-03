星岛申诉王 | 买牛油果切开变黑或不熟如同抽盲盒？ 专家拆解4大产地教保鲜储存法

牛油果被誉为「超级食物」，近年深受市民欢迎。然而，《星岛申诉王》留意到，不少市民大叹买牛油果犹如「抽盲盒」，有时买回家放了数星期依然生硬，有时切开却发现果肉变黑，早已熟透腐烂。到底如何才能买到高质素的牛油果？记者专访了资深水果商林记，为大家拆解市面上常见的牛油果产地，并传授挑选与保鲜的实用秘诀，帮助大家轻松避开「烂果」陷阱。

不少市民在选购牛油果时都曾遇过不愉快经历。有人投诉指，买回家的牛油果放置多天、甚至达数星期仍硬如石头，无法食用；亦有人表示买回来的牛油果表面看似正常，切开后却发现内部早已熟到腐烂。每次切开牛油果都如同赌大小一般，过程比抽盲盒还要刺激，令不少消费者大感无奈。

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四大产地质素不一

资深水果供应商林记指出，目前本港市面上的牛油果大多来自墨西哥、澳洲和非洲，而它们约有八成都是属于「哈斯（Hass）」品种。该品种经过试验，外皮硬身粗糙，且由生变熟的过程中质量最稳定，安全性也最高。不过，由于运输和产地不同，各国牛油果的质素与价格亦有显著差异：

墨西哥牛油果（约$6-7/个）：

主打价钱经济，味道出色，口感较结实。不过，由于是以船运来港，市场容易积压大批货物，若储存时间过长，质量便会变差。

澳洲牛油果（约$11-15/个）：

质素较好，味道优质，口感不会过于油腻。因为采用空运，即使存放两至三星期也不易出问题，稳定性极高。

非洲牛油果（约$9-11/个）：

口味相对较淡，质感较胶。但因多数采用空运，保存度依然良好。

云南牛油果（约$3-4/个）：

近年新兴的产地。云南的水资源充足、土地肥沃，适合种植牛油果。不过，由于目前仍采用小农经济模式，加上其种植与出口技术仅发展了五至六年，因此包装与运输技术相对不稳定，出品容易变软，且外皮不适合长期运输，整体质量仍未成熟。

林记提醒，由于各产地的哈斯牛油果外表十分相似，单凭肉眼难以区分，建议市民购买时，最好留意牛油果上的贴纸以分辨产地。

掌握三大挑选秘诀

要避免买到坏果，挑选时可以留意以下三大重点：

以颜色区分：

市民可最直观地以全生、半熟、全熟三种不同颜色来区分牛油果的成熟度。

留意顶部果椗：

牛油果顶部最好保留有果椗，因为细菌最容易从果椗的位置侵入。若用手按压顶部时已呈凹陷状态，代表里面可能已经蛀烂。

按压腰身：

轻捏牛油果最胖的「腰位」，如果开始感觉微软，即代表已经差不多可以食用。

两大储存贴士

除了懂挑选，储存技巧同样是关键，否则牛油果随时放置长时间都不会变熟。林记为市民提供两大日常存放贴士：

1、用报纸包好冷藏：

建议市民每次不要购买太多，买两至三只即可。可用报纸将牛油果包好后放进雪柜，这样能令牛油果保持得较长时间，但注意不要用保鲜纸包裹。当室温的牛油果吃完后，可再从雪柜拿两只出来让其慢慢变熟。

2、切忌与苹果同放：

千万不要把牛油果跟苹果摆放在一起。林记解释，因为苹果会散发一种催熟成分，虽然会加速牛油果成熟，但催熟出来的效果特别不漂亮，容易令其「催得丑」。

不知道大家平时又会不会对甚么水果抱有疑问？欢迎留言告诉我们！