星岛申诉王 | 港妈更衣室狂影女儿 港女换衫险全裸入镜：恳请泳池范围不要拍摄

打卡拍照已成为生活中的习惯，但并不是每个地点也适合打卡。一名女网民在社交平台发文称，在公众泳池更衣室正值全裸时，旁边的港妈竟然用手机替女儿拍照，吓得她花容失色。其实根据《公众泳池规例》，泳池或泳池场地范围内一律不准摄影，违者可被罚款2000元及监禁14天。

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该名女事主在帖文开始，便恳请大家不要在公众泳池内拍照，强调就算网红KOL，也没有拍照特权。楼主这么语重心长，因为自己险些被拍下全裸照。楼主表示，日前去了公众泳池游水，在更衣室上完洗手间出来后，便脱下衣服准备换上泳衣。正当楼主全裸状态时，赫然发现身旁一名港妈，竟然拿起手机拍摄她的女儿。楼主没想过有人会在更衣室内拍摄，而且肯定自己在对方的镜头范围内，因而十分不满，亦很担心自己的身体私隐被拍下。

公众泳池禁摄影 违者可被判监

楼主帖文亦引起网民热烈讨论，几乎一面倒批评那名港妈做法不对，「莫讲话更衣室全天候禁影，其实就算泳池看台，只要系属于泳池范围都唔畀影」、「厕所私隐性极高，觉得无人就可以摄影已经有问题」 、「打卡文化累事」和「打1823投诉」等，更有网民提议楼主应即场报警，并通知泳池职员，将拍摄者列入黑名单，禁止进入公众泳池。

康乐及文化事务署（康文署）回复《星岛申诉王》查询称，按《公众泳池规例》规管辖下公众游泳池。该规例第4c条订明，任何人在泳池或泳池场地范围内，不得作出一些相当可能对他人造成危害、妨碍、不便或烦扰的行为。一经定罪，最高可被判处罚款港币2000元及监禁14天。

康文署指出，公众游泳池及周边活动范围相对有限，如在场内进行摄影，除了会阻碍通道，亦很有可能将其他泳客拍摄在内，对其他泳客造成烦扰或令其感到不安。为保障个人私隐，公众游泳池的更衣室和洗手间内均禁止使用任何具有摄影功能的器材；游泳池范围内亦已张贴不准摄影的告示，以提醒公众。

此外，游泳池职员如发现有人在泳池范围内摄影或拍照，会即时向其作出劝谕。如劝谕不果，职员会采取进一步行动，例如命令其离开泳池场地范围。

大家有没有试过个人私稳在公众地方被侵犯的例子？欢迎留言讨论。

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