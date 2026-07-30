星岛申诉王 | 西贡大坳门放狗起争执 女狗主申诉被网上欺凌：饱受滋扰

《星岛申诉王》接获狗主 Tracy 申诉，指早前在西贡大坳门放狗时与一对情侣发生争执。她原以为事件已于当日平息，岂料对方事后竟将她的容貌及个人资料上载至社交平台，更涉嫌扭曲事实，引发网民留言恐吓，令她饱受滋扰。

事发于今年7月1日，Tracy 与友人带同两只边境牧羊犬前往清水湾郊野公园散步。期间，一对情侣上前投诉，不满 Tracy 的两只爱犬曾跑近他们的小狗。Tracy 见状随即上前了解，并询问对方小狗有否受伤，对方当时明确回应「没事，幸好避开了」，Tracy 亦即时向他们致歉。Tracy 强调，对方当下已清楚表明其爱犬并未被咬伤。

针对当时两只边界牧羊犬未有牵绳，Tracy 解释，根据香港法例第167D章《危险狗只规例》，大型狗只在郊野公园范围内可获豁免，无须强制使用狗带牵引。

相关报道：直击葵涌广场童党破坏公物赶客走 商户叫苦：搞到生意惨淡

原以为件事已解决，Tracy和友人转去另一个位置放狗。Tracy表示，岂料该对情侣沿途尾随，声称已经报警，又用手机拍摄Tracy等人。Tracy形容，自己被对方滋扰一小时，期间情绪十分激动，高声要求Tracy替狗只戴上狗绳，又指T她不遵守法例，要罚款和坐监等。

郊野公园豁免狗绳 斥对方咄咄逼人

由于郊野公园豁免大型犬只使用狗绳，Tracy认为涉事情侣的行为咄咄逼人，「是想令我发怒，或者想我两只狗发怒。」警察接报到场了解，确认Tracy的狗没咬到涉事情侣的细狗，记下双方资料后，便各自离开。

但到了夜晚，Tracy发现涉事情侣竟将有关她的片段摆上网，不但没有遮样，标题扭曲事实，更公开了Tracy的社交平台，「我觉得是诽谤，因为他们说了很多没有证实的事情，来诋毁我的个人，说我没有公德心。」

有网民留言表示，以后看见Tracy会拍照，并扬言将她和狗只一起踢落山。由于有网民更说出Tracy平日放狗的地点，Tracy觉得安全受到威胁，事发后数天都不敢带狗出街。

影片涉侵犯私隐下架

考虑到涉事情侣上载的影片涉嫌侵犯私隐，Tracy向个人资料私隐专员公署投诉，两条影片其后下架。惟影片下架后，涉事情侣于7月11日，突然向渔农自然护理署（渔护署）投诉，表示其爱犬于7月1日被Tracy的狗只袭击。Tracy强调，对方曾经在片中承认，她们的狗只没有被咬到，质疑对方说法前后矛盾，「我觉得很奇怪，说法不一样和不一致。」渔护署其后前往Tracy 住所了解情况，并替她两只狗拍照量度体重，令她觉得备受骚扰。

《星岛申诉王》在社交平台尝试联络涉事的情侣，希望他们回应事件，但截稿前未获回复。《星岛申诉王》又分别向私隐专员公署、渔护署和警方查询事件。私隐专员公署回复称，正根据既定机制跟进事件，但不便透露详情；渔护署表示， 今年7月11日接获市民举报，一宗发生于7月1日在西贡大坳门的怀疑狗只袭击事件，已就举报展开调查。

而警方就指出，7月2日接获一名女子报案，指她和人发生纠纷后，对方将当日纠纷期间的影像，发布至社交媒体，要求向警方备案，事件列作「投诉滋扰」处理。

大家对网络欺凌行为有什么看法，欢迎留言讨论。

相关报道：铜锣湾发型屋开业3个月屡遭骚扰 女子梯间小便、大叔吐水报复