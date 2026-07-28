Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

星岛申诉王 | 港女揭男友求婚钻戒是淘宝货崩溃 即学钻石GIA及GRA证书分别

申诉热话
更新时间：18:15 2026-07-28 HKT
发布时间：18:15 2026-07-28 HKT

求婚本应是人生甜蜜大事，一只戒指却意外成了「真心测试机」。有港女在社交平台大吐苦水，指男友早前在亲友见证下高调求婚；但甜蜜过后她竟发现，装在名牌珠宝盒内的求婚戒指，原来是价值不足千元的淘宝货。最令她崩溃的是，男友为了以假乱真，竟拿出一张「GRA证书」企图蒙混过关。目前，市面上有两款钻石鉴定证书，分别是「GIA证书」和「GRA证书」，两款证书极度相似，市民在购买钻石时应该如何辨别呢？

「GIA」与「GRA」证书有何分别？

GIA：国际公认的钻石权威

GIA（Gemological Institute of America）是全球最权威、非营利的独立宝石鉴定机构。现时常听到的「钻石4C标准」（克拉 Carat、颜色 Color、净度 Clarity、切工 Cut），正是由 GIA 所创立并推行至全球的。

在高级珠宝界，GIA 证书等同于天然钻石的「国际身分证」。它具备绝对的市场公信力，珠宝商的定价、买卖以及未来的二手保值能力，均高度依赖 GIA 的评级报告。每张 GIA 证书都有一组独一无二的专属编号。消费者不仅可以在 GIA 官方网站的全球资料库即时查证，对应的钻石腰围（Girdle）上亦会以显微雷射技术刻上相符的编号，确保「石证合一」，无法轻易掉包。

GRA：平价仿钻的「商业包装」

「GRA 证书」并非国际公认的权威钻石鉴定机构出具的证书。这类证书多数随价值几百港元的莫桑石（Moissanite）或人工仿钻石附送，仅作为商业宣传或随货赠品，不具备国际市场的评级公信力，亦无法作为天然钻石的品质保证。

莫桑石不等于钻石

莫桑石在外观上与钻石非常相似，但两者在化学成分、物理特性及光学表现上完全不同，具体分别包括：

1. 成分：天然钻石或培育钻石是由纯碳元素（C）构成的结晶。莫桑钻的化学成分则是碳化矽（SiC）。

2. 硬度：钻石是自然界最硬的物质，莫氏硬度高达10。莫桑钻硬度为9.25。莫桑钻硬度上逊于真钻石。

3. 价格天壤之别：1克拉的优质天然钻石价格通常在几万港元以上。而1至3克拉的莫桑钻，在淘宝或网购平台上往往只需几百港元。

《星岛申诉王》提醒市民，如欲购买具价值的钻石或珠宝，应选择商誉良好的店家，并认清国际权威机构发出的鉴定证书，以免招致损失。

大家又有没有挑选珠宝小贴士呢？欢迎留言讨论。

相关报道：结婚寻合作伙伴 详列收费项目 拥7万粉丝Foodie 遭网民洗版闹爆

《星岛申诉王》随时候命，你申诉，我跟进，立即whatsapp报料，或经网上报料https://bit.ly/46BuDnE

《星岛申诉王》随时候命，你申诉，我跟进，立即whatsapp报料，或经网上报料https://bit.ly/46BuDnE

最Hit
何伯惊传因肝癌离世 曾高调争450万却悲剧收场 判监2个月成最后身影
01:00
何伯惊传因肝癌离世 曾高调争450万却悲剧收场 判监2个月成最后身影
影视圈
5小时前
何伯离世丨临终前情况曝光 6月确诊肝癌生命在倒数 获子女见最后一面 获牧师洗礼安详告别
01:56
何伯离世丨临终前情况曝光 6月确诊肝癌生命在倒数 获子女见最后一面 获牧师洗礼安详告别
影视圈
4小时前
01:56
何伯病逝︱陆大状曾出手助何伯 叹悲剧收场令人唏嘘 450万遗产点分配？
社会
3小时前
60岁男客睇楼突在业主家「爆石」！妻补刀一句话焫㷫业主 经纪崩溃揭震撼结局：真系一世难忘｜Juicy叮
60岁男客睇楼突在业主家「爆石」！妻补刀一句话焫㷫业主 经纪崩溃揭震撼结局：真系一世难忘｜Juicy叮
时事热话
6小时前
熊本嘉岛町Aeon Mall有大规模倒塌情况。路透社
00:42
熊本7.1级地震︱熊本城石墙倒冧 日媒：嘉岛町Aeon Mall爆炸倒塌︱有片
即时国际
1小时前
何伯离世｜何煊遗言曝光：个衰婆想我死  怒斥「做过咩心知肚明」  疑因得悉男方患癌决定离婚
02:22
何伯离世｜何煊遗言曝光：个衰婆想我死  怒斥「做过咩心知肚明」  疑因得悉男方患癌决定离婚
影视圈
3小时前
公屋户自豪晒「举报滥用奖状」直言恶有恶报！教路「笃灰」有两大好处 网民：今次仲唔威爆
公屋户自豪晒「举报滥用奖状」直言恶有恶报！教路「笃灰」有两大好处 网民：今次仲唔威爆
生活百科
5小时前
何伯离世丨生前最后受访「我醒啦」向五仔女道歉 娶何太如踩落个氹凭「器官」断定无生过
何伯离世丨生前最后受访「我醒啦」向五仔女道歉 娶何太如踩落个氹凭「器官」断定无生过
影视圈
2小时前
邓小艾曾欲为新马师曾离世自杀：我接受唔到  忆遭祥嫂公开暴打经过  后明白「妈妈都好惨」
邓小艾曾欲为新马师曾离世自杀：我接受唔到  忆遭祥嫂公开暴打经过  后明白「妈妈都好惨」
影视圈
7小时前
30岁「咕喱」求转行做学厨开「深夜食堂」 资深总厨爆金句劝退掀争议：「入行冇嘢学，全行都预制菜！」｜Juicy叮
30岁「咕喱」求转行做学厨开「深夜食堂」 资深总厨爆金句劝退掀争议：「入行冇嘢学，全行都预制菜！」｜Juicy叮
时事热话
10小时前