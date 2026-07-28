星岛申诉王 | 港女揭男友求婚钻戒是淘宝货崩溃 即学钻石GIA及GRA证书分别

求婚本应是人生甜蜜大事，一只戒指却意外成了「真心测试机」。有港女在社交平台大吐苦水，指男友早前在亲友见证下高调求婚；但甜蜜过后她竟发现，装在名牌珠宝盒内的求婚戒指，原来是价值不足千元的淘宝货。最令她崩溃的是，男友为了以假乱真，竟拿出一张「GRA证书」企图蒙混过关。目前，市面上有两款钻石鉴定证书，分别是「GIA证书」和「GRA证书」，两款证书极度相似，市民在购买钻石时应该如何辨别呢？

「GIA」与「GRA」证书有何分别？

GIA：国际公认的钻石权威

GIA（Gemological Institute of America）是全球最权威、非营利的独立宝石鉴定机构。现时常听到的「钻石4C标准」（克拉 Carat、颜色 Color、净度 Clarity、切工 Cut），正是由 GIA 所创立并推行至全球的。

在高级珠宝界，GIA 证书等同于天然钻石的「国际身分证」。它具备绝对的市场公信力，珠宝商的定价、买卖以及未来的二手保值能力，均高度依赖 GIA 的评级报告。每张 GIA 证书都有一组独一无二的专属编号。消费者不仅可以在 GIA 官方网站的全球资料库即时查证，对应的钻石腰围（Girdle）上亦会以显微雷射技术刻上相符的编号，确保「石证合一」，无法轻易掉包。

GRA：平价仿钻的「商业包装」

「GRA 证书」并非国际公认的权威钻石鉴定机构出具的证书。这类证书多数随价值几百港元的莫桑石（Moissanite）或人工仿钻石附送，仅作为商业宣传或随货赠品，不具备国际市场的评级公信力，亦无法作为天然钻石的品质保证。

莫桑石不等于钻石

莫桑石在外观上与钻石非常相似，但两者在化学成分、物理特性及光学表现上完全不同，具体分别包括：

1. 成分：天然钻石或培育钻石是由纯碳元素（C）构成的结晶。莫桑钻的化学成分则是碳化矽（SiC）。

2. 硬度：钻石是自然界最硬的物质，莫氏硬度高达10。莫桑钻硬度为9.25。莫桑钻硬度上逊于真钻石。

3. 价格天壤之别：1克拉的优质天然钻石价格通常在几万港元以上。而1至3克拉的莫桑钻，在淘宝或网购平台上往往只需几百港元。

《星岛申诉王》提醒市民，如欲购买具价值的钻石或珠宝，应选择商誉良好的店家，并认清国际权威机构发出的鉴定证书，以免招致损失。

大家又有没有挑选珠宝小贴士呢？欢迎留言讨论。

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