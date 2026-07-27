星岛申诉王 | 将军澳大妈路边采摘豆荚 拆解香港四大常见有毒植物

香港市区绿化带虽然优美，但市民切勿随意采摘植物。近日有网民在 Threads 发文，指在将军澳单车径目击两名妇人擅自采摘树上的豆荚，由于该植物有毒，路人劝阻大妈采摘，但不果。翻查医院管理局资料，该植物学名为「银合欢」（又称白合欢），属于含羞草科，其豆荚含有毒成分「含羞草素」，误食恐会引致脱发。

根据医管局出版的《香港有毒植物图鉴——临床毒理学透视》，本港数千种维管植物中，不乏散布于市区公园、路边花槽及郊野山径的常见毒株。临床数据亦显示，本地植物中毒个案多源于市民误采误食、错认作中药材，或不慎接触到植物的刺激性汁液。

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本港市区及路边常见剧毒植物

在医管局图鉴收录的数十种本地高风险植物中，四种毒性较强又最常见的毒草：

1. 夹竹桃 (Nerium oleander) & 黄花夹竹桃

含有强心苷，全株有毒，误食会引致恶心、剧烈呕吐、腹泻、严重的心律不整、心率过缓、血压下降、严重者可致心脏骤停。

2. 海杧果 (Cerbera manghas)

含有海杧果苷等心脏毒性化合物。海杧果常作为海岸及路边绿化树木，其果实成熟时呈紫红色，常有市民误以为是野生芒果或百香果而采摘食用，少许剂量有致死风险。

3. 洋金花 / 曼陀罗 (Datura metel)

含有抗胆碱能生物碱（如东莨菪碱、阿托品）。误服洋金花会出现抗胆碱能综合征，特征包括瞳孔放大、皮肤潮红发热、口干舌燥、小便困难、精神狂躁、产生幻觉甚至昏迷。

4. 海芋 (Alocasia macrorrhizos) / 痕芋头

含有不溶性草酸钙针晶及毒蛋白。海芋是香港最常发生误食中毒的植物之一。由于其外观与可食用的「芋头」或野生「五指毛桃」极为相似，市民采摘野味时常误采海芋，会导致嘴唇、舌头及喉咙会立即产生剧烈灼痛感、麻木与严重肿胀，严重者会因呼吸道受阻而窒息。

不小心进食有毒植物应该如何处理？

如果不小心接触或怀疑误服路边有毒植物，可参考以下处理原则：

1. 皮肤/眼睛接触汁液：立即使用大量流动的清水冲洗至少15分钟，切勿揉擦眼睛。

2. 怀疑误食中毒：切勿自行催吐，催吐可能引致呕吐物误吸入气管，造成二次伤害或窒息。

3. 保留植物样本/拍照：将怀疑误食的植物部位（花、叶、果实）放入胶袋携同，或用手机清晰拍照，以便医生即时辨认植物品种，进行解毒治疗。

4. 即时求医。

公众可于医管局「香港中毒控制中心」网站或透过网络免费查阅《香港有毒植物图鉴》网上版，有助市民辨认本地毒草与了解安全防范工作。

私自采摘野生植物可判监3个月

根据香港法例第208A章《郊野公园及特别地区规例》，凡未经许可而于郊野公园或特别地区内，切割、摘取或根除任何植物及其部分（不论死活）即属犯罪。违例者最高可处第1级罚款（2,000元）及监禁3个月；如属持续性罪行，则在违法期间另处每日100元罚款。

大家平时有没有见过上述的有毒植物呢？欢迎留言讨论。

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