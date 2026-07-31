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星岛申诉王｜学生走入中电低碳能源教育中心 砌LEGO风力装置了解核电运作认识国家安全

申诉热话
更新时间：08:00 2026-07-31 HKT
发布时间：08:00 2026-07-31 HKT

「今天的颁奖礼不是终点，而是一场播下种子的见证。」署理警务处处长简启恩早前在「NStudio同心‧共创‧护国安」推广计划书比赛颁奖礼的致辞，如今让青年人在实践中生根发芽。警务处国家安全处日前安排比赛获奖学生及青少年制服团队学员，参观中电低碳能源教育中心，亲身探索能源科技，解构大亚湾核电厂的设计与运作安全，体会能源与国家安全的紧密联系。

活动于香港城市大学刘鸣炜学术楼举行，涵盖中小学生、制服团队学员及家长约20人。中心设有五大主题展区，全面介绍气候变化、可再生能源（太阳、风、水能）与转废为能、天然气发电，并深入拆解大亚湾核电站的安全机制与未来发展。学生们除了认真聆听导赏，更在工作坊亲手组装LEGO风力发电机，透过动手实践了解发电原理，体会开发绿色能源对保障国家资源安全的作用。

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就读慈幼学校的小二学生詹欣希分享，她在工作坊中与心光学校的视障同学合作组装风力装置，从中理解风能的运作与应用，深刻体会到节能减碳对保护生态的意义，在生态安全方面上了生动的一课。

青少年制服团队同样获益良多。香港航空青年团学员简宇辛指出，香港日常依赖核能、太阳能、水力及转废为能等多种能源，从手机充电、煮饭煲水至汽车出行都息息相关，若资源安全缺乏保障，民生将受重大影响。学员徐兆勤对核能的高效印象深刻，体会到资源安全在于分散使用，避免单一能源缺失导致社会瘫痪；学员蒋翱谦则在了解大亚湾核电站运作后表示，设施经过严密测试，极具安全性与可靠性，深刻认识到核安全是国家安全不可或缺的一环。

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身兼「NStudio同心‧共创‧护国安」推广计划书比赛评审的中华电力企业发展总裁庄伟茵表示，国家「总体国家安全观」涵盖20个领域，其中资源、生态、数据、网络及核安全五个层面与电力行业息息相关。她期望透过实物展示与互动体验，生动展现核安全的保障机制，并让年轻人了解电力公司在维系可靠供电中的角色。庄伟茵强调，大亚湾核电站营运逾30年来，安全纪录一直保持国际顶尖水平，中电希望持续教育工作，提升社会对总体国家安全观的认识。

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