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星岛申诉王｜ 人人抢考保安牌？准大学生揭暑假预约爆满 专家教路两大入行途径

申诉热话
更新时间：18:52 2026-07-23 HKT
发布时间：18:52 2026-07-23 HKT

近年不少年轻人在网上分享考获保安牌的经历，入行愈趋年轻化。日前有网民拟向警方申领保安人员许可证时，发现7月至8月期间亲身递交申请表的预约已爆满，怀疑是放暑假的大学生或刚毕业的年青人，预备入行做保安。《星岛申诉王》访问了香港保安学会培训及专业发展总监冯敏，解开预约爆满的谜团，并公开在香港考取保安牌照的细节。

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发帖人张同学接受《星岛申诉王》访问时透露，自己是应届DSE考生，将于今年9月升读大学。为了在暑假期间赚取外快，他早前已修毕保安课程，准备投身兼职保安工作。然而，当他准备向警方申请「保安人员许可证」时，却发现今年7月至8月份亲身递交申请的预约名额已全数爆满，导致领证程序受阻。张先生推断，此现象反映不少年轻人与他抱有相同想法，正争相考取保安牌照。

他的帖文在网上引起广泛关注，累积高达25万次浏览量。不少网民留言认同其看法，认为在经济环境欠佳的情况下，保安行业已成为大众争相入行的「避风港」。

针对预约名额爆满的情况，香港保安学会培训及专业发展总监冯敏解释，亲身递交申请爆满其实属正常现象。她指出，过去领取保安牌照往往需时约三个月，主要原因是不少申请人在办理手续时未能备齐文件，导致需要额外处理，从而拖慢了整体的审批进度。

不过，她补充说明，警方今年已新增了网上申请渠道，有效简化了流程。透过网上办理，部分申请人的等候时间得以大幅缩短，目前最快只需数星期至两个月即可完成手续。

完成20小时保安培训 可申领保安牌

冯敏坦言，现时愈来愈多人希望考取保安牌照「傍身」。以该学会举办的常规保安培训课程为例，每月10人一班的名额几乎期期爆满。她解释，目前市民主要可透过两种途径获取资格，以便向警方申领保安人员许可证：

第一种是参加坊间的培训课程。学员需完成总共20小时的政府认可课程（包含16小时面授、3小时自修及1小时考试）。成功通过考试并获颁证书后，即可申请牌照。

第二种则是报考技能测试。凡年满18岁并持有香港身分证的市民，可自费100元参加以笔试为主的技能考核；通过测试后，再于保安公司完成16小时的培训，同样具备申请牌照的资格。

不过，冯敏强调，虽然近期考牌及有意入行的人数看似增加，但由于本港市场对保安员的岗位需求极为庞大，业界目前依然面临「请人难」的困境。

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