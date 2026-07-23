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星岛申诉王 | 铜锣湾商场餐厅现柜台生菇奇景　装修师傅拆解不同木材防潮力

申诉热话
更新时间：09:00 2026-07-23 HKT
发布时间：09:00 2026-07-23 HKT

香港连日下雨导致天气潮湿，有网民日前于社交平台Threads发文，指铜锣湾Fashion Walk一间中餐厅的接待柜台角落长满菇菌，笑指是闹市奇景。《星岛申诉王》记者当晚到现场视察，发现涉事柜角已被胶带临时封住，无法窥见菇菌的最新情况。装修师傅表示，不同木材的防潮能力不同，部分劣质木材防潮能力低，可能导致长出菇菌类。

从网民分享图片可见，涉事餐厅的柜台角落长出密密麻麻的墨水菇，有网民则笑指餐厅可以现摘现炒，更有网民认为在用餐环境出现如此数量的真菌，担心会有食物安全隐忧。

《星岛申诉王》记者访问了装修业内人士勤师傅。他根据网上图片判断，涉事木柜很可能使用了如「蔗渣板」（即刨花板）等品质较差的材质。他解释，家私虽然表面贴有木皮，但内里材质参差，未出事前，一般人难以分辨。但当这类板材一旦遇上潮湿天气，不仅饰面容易翘起，若板材内藏虫卵或木虱，更有机会在湿气助长下「破木而出」，长出菇菌。

勤师傅指出，虽然菇菌直接在香港的家居环境中生长的情况较少，但墙身及柜子因湿气及通风不顺而发霉、出现斑块则相当普遍，尤其山顶或近海地区更为常见。

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稀释漂白水、保持通风预防发霉

若不幸遇上发霉情况，勤师傅建议可采取以下措施：

1. 清洁除霉：将漂白水以1:99比例稀释，用抹布轻轻擦拭发霉之处。但切勿过度用力，以免损坏家私或墙身的油漆保护层。完成后，保护效果可维持半年左右（视乎地区潮湿程度）。

2. 保持干爽：在潮湿天气时，可开动风扇加强通风，或使用抽湿机抽湿。若开冷气机，它本身已有抽湿功能，设定在25.5至26度即可，无需将温度调得太低。

建议从源头避免问题

假如家私已不幸长出菇菌，勤师傅强调，首要之务是必须将菇菌彻底清除，再用稀释漂白水擦拭表面进行消毒。然而，由于菇菌已渗入，最理想的做法是直接丢弃该家私。

他同时指出，如涉事餐厅般仅用胶带封住的做法并不可取，因为菇菌若未被完全清除，孢子仍会继续在内部生长，问题无法根绝。为从源头避免问题，他建议消费者在选购木制家私时，可考虑选用由生态板、大芯板、细芯板等品质较佳的人造板材制成的产品，虽然成本较高，但其结构更为稳固耐用，能有效减低发霉或长菇的风险。

不知道大家又有没有遇过家具发霉的问题？欢迎留言告诉我们。

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