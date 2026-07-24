星岛申诉王 | 中环人气日式食店涉卖「生猪肉饭」 港女称：食完出风癞！

两餸饭多变化且价廉，是不少打工仔午餐首选，但若遇到食物未熟，随时引发健康危机。一名在中环上班的女网民，日前在港铁站一间开张不久的日式料理店购买两餸饭后，进食时发现猪肉呈深粉红色且无法咬开，怀疑猪肉未煮熟。事主称她的颈部及胸口，其后出现俗称「风癞」的荨麻疹过敏反应，未知是否与生猪肉有关。虽然店铺表示可「换一盒新饭」，但她认为店铺应正视食物安全问题，已向食物环境衞生署（食环署）投诉。

控诉猪肉未熟 店方：赔两餸饭给妳

《星岛申诉王》成功联系事主，事主M小姐（化名）透露，她平日在中环上班，经常在附近买外卖，她亦经常光顾涉事店铺，更介绍给不少同事光顾。

她在7月20日（星期一）中午大约12点，M小姐前往该店购买两餸饭外卖，当她食了一半时，发现猪扒明显未煮熟，肉质呈现深粉红色，甚至无法咬开。她随即停止进食，但随后颈部及胸口均出现荨麻疹等过敏反应，令她怀疑与刚刚进食的生猪肉有关。M小姐随后在社交平台发文分享，店家随后透过私讯联络她，表示可以日后补发一盒全新两餸饭以作补偿。

对此，M小姐认为店方的处理方式没有作用，最重要是注重食物安全问题。她直言：「作为消费者，如果食到食品有卫生或安全问题，正常都无信心再食一次」。她指虽然未出现腹泻、呕吐或发烧等严重食物中毒征状，但鉴于进食未熟猪肉涉及严重食安问题，绝对不会前往领取该盒免费两餸饭。

店员拒透露详情

记者致电该分店查询，店员莫先生表示，已就事件私下与客人沟通解决，目前不便透露详情，而当日亦暂未收到其他客人关于生猪肉的投诉。记者已电邮至该涉事公司查询，截至截稿前暂未获回复。M小姐表示，已经将相关生猪肉的食物照片和事发经过，提交予食环署跟进，希望避免有关事件再次发生。

《星岛申诉王》随即向食物环境衞生署查询，该署回复称于7月21日接获有关投诉后，已即时派员联络投诉人，并于同日及7月23日到事涉食物业处所进行两次现场巡查，并审查食品制备流程，事涉处所的衞生情况尚属良好，并已提醒有关食物业处所的负责人和员工，须时刻注意食物及环境衞生，确保出售的食物彻底煮熟，目前跟进仍然继续当中除上述个案外。食环署并无接获其他涉及涉事食店的同类投诉。

本港有家庭医生指出，食用未经煮熟的猪肉存在极高的食安风险，包括：寄生虫感染，或会引发严重的「囊虫病」（Cysticercosis），导致头痛、癫痫或视力受损。细菌性食物中毒，包括：沙门氏菌、大肠杆菌、李斯特菌、小肠结肠炎耶尔森氏菌，可能引发急性肠胃炎，出现呕吐、剧烈腹痛、腹泻（甚至血便）及高烧等症状。对于孕妇、长者及免疫力较弱人士，李斯特菌更可能引发败血症或脑膜炎。而根据食安中心资料，服食未完全煮熟的肉，的确有机会出现食物过敏，而荨麻疹就是其中一种可能出现的反应。

大家外出用餐时有没有遇过类似的食安问题呢？欢迎留言告诉我们。

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