星岛申诉王 | 港女拒申请一人公屋被闹蠢 真实个案分享：从19岁等到39岁终上楼

很多人都觉得，获派公屋就是人生胜利组。本港有年轻女网民在社交平台发文指，指亲友游说她造假数以符合资格申请一人公屋单位，她不齿亲友所为坚拒申请。究竟一人单位是否很难上楼？房屋署回复查询称，一人申请个案正进一步下降，其中30岁以下非长者一人申请数目，过去10年由71,300宗下跌至29,500宗，显示轮候队伍正在消化中。而过去一年，就有约4,200个一人申请者成功上楼。

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该名女网民在帖文称，跟亲友饭局时，被长辈问及为何不申请公屋。她解释，一人申请公屋单位，入息限额只有1.3万多元，且随时要轮候十多年，所以从没有想过申请。

岂料亲友游说她可以从事以现金出粮的工作，以符合公屋申请的入息超额，更透露很多朋友用这方法攞公屋呃综援，更指她蠢。她直斥长辈的想法十分不要得，认为会影响社会。不少网民都支持发帖网民，认为骗取社会资源的人十分贪心自私，又会影响到真正有需要人士的等候时间。

20年轮候终获派公屋

究竟一人公屋单位要轮候多少年？今年42岁、不愿上镜的阿文（化名）向《星岛申诉王》表示，当年他19岁中学毕业后，便听从父母建议申请一人公屋单位，轮候期间一直做兼职炒散的工作。他强调没有隐瞒收入，并指自己不是经常有工开，因此没有超出入息限额。到39岁时，阿文终于成功上楼，获派百多呎的公屋单位。阿文指出，自己学历低，很难会找到有前途的工作，储钱买楼上车机会渺茫，所以下定决心轮候公屋。

非长者1人申请数目 较最高位降逾4成

房屋署回复《星岛申诉王》查询时称，现时一人家庭的每月入息限额为13,230元，资产净值限额为29.5万元。若申请人为年满60岁或以上的长者，资产净值限额为59万元。

房屋署指出，公屋平均輪候时间是指在过去12个月获安排入住公屋的一般申请者（即家庭申请者及长者一人申请者）的輪候时间平均數，并不适用于配额及计分制下的非长者一人申请者。截至2026年3月底，过去12个月入住传统公屋的一般申请者的平均轮候时间为5.6年。当中，长者一人申请者的平均轮候时间为3.9年。其中新界单位的平均轮候时间约为4年，较市区或扩展市区单位短逾一年半之多。

另外，房屋署指出，一人申请者的个案正进一步下降。在2026年3月底，约有81,100宗配额及计分制下的非长者一人申请，与最高位的143,700宗（截至2015年12月底）比较，大幅下降超过40%。其中，30岁以下的非长者一人申请的跌幅更为明显，过去十年间由2016年3月底约71,300宗，下跌约60%至2026年3月底约29,500宗，清楚显示公屋轮候队伍正在消化中。而在在2025/26年度，约有4,200宗一人申请个案接受编配入住公屋。

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