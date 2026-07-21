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星岛申诉王｜瑰丽酒店摆酒好姊妹封 $1,000人情 新娘网上公审：想叫佢Payme补差额

申诉热话
更新时间：08:00 2026-07-21 HKT
发布时间：08:00 2026-07-21 HKT

「人情」到底应该封几多？本港有新娘日前在社交平台投稿诉苦，指自己与丈夫在五星级酒店Rosewood（瑰丽酒店）摆酒，岂料一位平日爱「扮中产」的「好姊妹」，竟然只封了 $1,000 元人情，令她深感不忿，更犹豫应否直接向对方「追讨差价」。《星岛申诉王》访问了婚礼策划师 Kenson Wong，他指出坊间所讲的「公价」或「市价」从来不是硬性规定，新人亦不应抱著「回本」或赚钱的心态来办婚宴。 

豪摆五星级酒店  不满姊妹净封$1,000人情

涉事新娘在投稿中表示，她与丈夫在瑰丽酒店（Rosewood）举办婚宴，早于半年前已邀请该名「好姊妹」出席。她形容，对方平时外出用膳打卡，总爱表现出中产作风，岂料婚宴后点算人情，赫然发现对方仅封了两张$500元纸币，总额为$1,000元。

新娘极为不满直斥：「Excuse me？依家2026啦，仲有人封$1000去五星级酒店饮？我哋per head成本都几千啦！你封$1000即系要我贴钱请你食饭？」她更指，若对方手紧大可选择不出席，但该名「好姊妹」不仅盛装到场狂打卡，离开时更「擸走多盒Godiva回礼」，新娘直言：「吞唔落呢啖气」，并犹豫应否直接发送收款链接以追讨差价。  

网民直指新娘 做法「肉酸」

帖文随之引发大量网民热议。不少人指出，从未有规定要求宾客需为新人分担婚宴成本，纷纷质疑：「咁在意成本，点解唔拣平啲嘅场地？」、「新人收支平衡关宾客咩事？」、「人哋抽时间嚟出席，仲要俾人情㗎」。

有网民认为事主不应向对方追讨差价，此举只会损害自身形象。既然新人选择在Rosewood摆酒、并以Godiva作回礼，想必是注重体面之人，为区区数百元换来别人背后议论一生，最终只会输掉风度与名声。

更多精彩报道：包$1,200人情被新人追补$600「差价」 婚礼策划师拆解2026年人情公价

婚礼策划师：人情从来唔系「回本」工具

婚礼策划师Kenson Wong表示，Rosewood虽属香港顶级奢华酒店，但人情金额仍应以交情、经济能力及真诚祝福为本，量力而行即可。他直言：「相熟闺蜜在乎的是出席陪伴，而非红包厚薄。过分计较公价，只会令祝福变质成算计。」

Kenson续称，婚宴开支各有不同，根本无法订立「补差价」的统一标准。每家酒店、餐厅以至不同时段的收费均有差别，即使在同一场地，选用不同食材亦会影响成本。他强调，婚宴每个细节都是新人悉心为宾客准备的款待，实际开支仅新人自己最清楚，因此「难以用一个固定金额去衡量，宴客的核心是邀请亲友分享喜悦，而非抱著回本或赚钱的心态来筹办婚礼。」 

此外，Kenson不赞同为「人情公价」设立硬性框架。随着现代婚礼形式日趋多元，如酒会、草地婚礼、跨国线上直播等，已打破传统晚宴的固有模式，令所谓的「公价表」逐渐失去参考意义。他强调，婚礼的真正价值从来在于爱与分享，而非数字比拼。 

更多精彩报道：男家付7成首期承诺独资供楼 准新娘想供楼换加名：没有安全感

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