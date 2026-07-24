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星岛申诉王 | 葵广$13粮尾饭 网民投诉态度差 老板：「凭良心做」

申诉热话
更新时间：07:45 2026-07-24 HKT
发布时间：07:45 2026-07-24 HKT

在百物腾贵的当下，葵涌广场一间名为「泰风So」的泰式小店，逆市推出仅售港币$13的「香叶肉碎煎蛋饭」，被街坊形容为「穷人恩物粮尾餐」，大受欢迎。然而，这款超平饭餐近日却在网上引发热议，有食客投诉店家态度差劣，呼吁大家「避雷」不要光顾；但亦有大量市民力撑，指这个价钱足够「包容所有缺点」。《星岛申诉王》记者亲身前往该店实测和观察。

网上热议葵广$13粮尾饭　网民意见两极

返工「至在揾食」，不少市民未到月底已要开始节衣缩食。葵广这间小店的「粮尾饭」，不时会在社交平台被人讨论，但同时网上亦有不少人，针对该店服务态度而投诉。有食客不满地表示，该店「味道又怪、态度又差，建议大家避雷」，甚至直斥店员「态度差到XX」，呼吁市民不要光顾。

然而支持店家的食客，同样大有人在。有支持者直言，在今时今日的物价下，这个价钱简直不容挑剔：「这个价钱我可以包容它所有缺点」、「要我叫佢做Daddy都可以！」

记者实试　饭盒份量充足性价比极高

《星岛申诉王》记者Sammi以顾客身份上门一探究竟。现场发现餐厅确实提供这款只需$13的「香叶肉碎煎蛋饭」，价钱甚至比市面上的两餸饭还要便宜。而且老板娘有问必答，虽然说话内容比较嚣张，如记者问及有没有更便宜的餐点，她回答「你想要再便宜一些？最便宜的了。13元还不够便宜？」，但态度并不算差。不过当记者尝试追问有关如何做到这价格及能否赚钱时，她便显得抗拒地说：「这个问题我不会回答你，因为我回答过很多次。」

记者实测后，觉得老板娘的回应略显直率，但态度并未如网上投诉般恶劣。至于食物质素，饭盒拿上手份量十足，装满一整盒饭，虽然肉碎份量不算太多，只占饭盒的四分之一左右，且口感偏干，但幸好饭底下面全部都是酱汁，吃起来依然香口，加上还有一只荷包蛋，以$13的价格来说，性价比极高。

而市民对于这款超平饭餐与服务争议，看法普遍非常务实，市民张太表示，自己平时有光顾，但未曾接触过服务不好的情况，市民钟小姐也直言：「对方态度不好，我买完就走，没有问题，最紧要悭到自己荷包。」

老板娘澄清非嚣张　「凭良心做事」

听过食客意见后，记者再次上门并表明身份，访问小店「泰风So」的老板娘Venus。

面对态度差的投诉，Venus解释自己并非态度恶劣：「我不是嚣张，说了是卖13元，你想我们是什么态度呢？」对于被指服务需要改善，她直言：「没有改善，我觉得已经很好。因为你刚才问问题我真不想答。别人会觉得你做到那么便宜，觉得你很可怜过来买。我不会，亦不需要。」

被问及13元饭餐的利润与由来，Venus坦言：「其实赚就不会赚很多，有一点。」她解释，目前主要是靠店内其他货品如糕点、饮品等补贴。她透露，推出这款便宜饭餐是出于对基层市民的体恤：「现在很多人都是没有工作，我们趁这个机会出一些便宜的饭给别人，同时也想吸引一些人客。」

虽然价格相宜，但Venus强调食材不会因为便宜而将货就价。这款饭餐由工作了三年的泰国店员Bobby负责烹煮，他透露：「我们用新鲜猪肉，然后炒了辣椒、蒜头要搭碎。搭碎后我们要炒香，放泰国的金山酱油、蚝油、鸡粉。我们只会用正宗的打抛叶。」她有信心地指，食客能吃得出他们炒出来的饭没有馊味，因为他与老板娘，都是凭良心开店。

对于顾客评价，老板娘Venus抱持豁达态度：「他觉得好吃的，便过来多买几样东西。如果觉得不好吃就不要过来。街坊说好，我才好，我没所谓，我觉得自己的良心对得住自己。」

不知道大家又有没有遇过什么有争议性的餐厅？欢迎留言告诉我们。

《星岛申诉王》随时候命，你申诉，我跟进，立即whatsapp报料，或经网上报料https://bit.ly/46BuDnE

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