星岛申诉王｜风筒抽湿机吸尘机好易坏？ 专家拆解常犯致命伤及保养攻略

电器是每个家庭的必需品，除了自然老化，人为因素也会令电器寿命缩短。《星岛申诉王》发现，不少市民家中的电器坏了往往索性购买新电器，有深水埗电器维修店负责人表示，其实不少家电故障可以避免，他拆解了常犯的致命错误，只要日常懂得保养，电器寿命便可大大延长。

维修师傅：维修费用仅为售价三分一

不少市民表示，家中电器一旦损害便直接买新的。市民李小姐指风筒「因为经常吹，坏了会索性买新」；梁生和梁太则认为抽湿机「好像不用清理，只是倒水」，又指「香港人工太贵，拿去维修肯定觉得很不值」。

在深水埗开设电器维修店的「电池男」辉哥表示，坏了就买新的做法并不环保。他指如果选择维修，费用大约相当于家电售价的三分之一，不想电器坏得快，日常使用就要懂得保养。辉哥分享了抽湿机、风筒和吸尘机三款常见家电的坏机原因和保养方法。

抽湿机：满水时间变慢是警号

电池男家电维修店负责人辉哥指出，大部分抽湿机的满水装置容量大约是半升至一升左右，正常状态下，如果开两到三小时基本上便会水满。若发现储水容器满水的情况变得很慢，可能要用到五至六个小时才满，反映机器开始出现堵塞现象。

辉哥解释，抽湿机运作时会产生大量尘螨，积聚在散热网的地方，从而令效能降低，要解决这个问题，用家可以拆开隔尘网，拿到浴室用强力净化剂去做清洁。

除了日常清洗，抽湿机的摆放位置亦同样重要。辉哥提醒，不要在密闭、空气不流通的空间使用抽湿机，否则有机会令散热不足，产生过热现象。同时亦不要将抽湿机靠墙边摆放，否则会阻碍散热功能。

风筒：电线内断最常见

风筒是维修率较高的电器之一，辉哥表示，最常见的问题是电源部分出现「内断」。内断现象多是因为用家将电线缠绕在机身导致屈曲，时间长了会令金属和塑胶出现疲劳，构成安全隐患，有机会导致漏电甚至引发火灾。他特别提醒，使用风筒时毛发有机会透过吸气孔被吸进去，产生淤塞阻力，可能会引致烧焦味甚至易燃现象。

另外，不少港人喜欢购买水货风筒，但由于不同地区的电压不同，电器亦容易损坏。辉哥解释，大部分国内或外国地方的电器都是两脚插头，而香港的英标是三脚插头，并有一条水线作安全保护。他举例指，日本电器通常会配备一个逆变器（变压器），但用家要留意功率是否匹配：「譬如它现在的功率，你开到最大的时候是三千伏，但是它的逆变器只有一千伏，你的功率大、它的逆变器小，它负荷不了的话，就会令你这件东西销毁了。」

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吸尘机：毛发卡住摩打最常见 滤网清洗后必须晒干

至于吸尘机，辉哥指最常见的问题是摩打被毛发卡死或损坏。他指出，第一个要关注的地方是吸头，因为毛发和头发很容易卡住摩打，令摩打负荷过重。他建议用家可以拧开螺丝拆解滚轮，清理积聚的毛发。

此外，伸缩管亦是另一个容易忽略的位置。辉哥指伸缩管经常活动，金属疲劳的话便有机会破裂或穿烂，用家应不时检查。

最后，他提醒用家吸尘机的滤网虽然可以清洗，但洗完后必须彻底晒干才可放回使用，有些用家习惯将污糟的零件拆出来用水清洗，但此举并不建议：「当你一接触到水的话，它这里就会变硬。」最简单的做法是拆出来拍打灰尘便可。

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