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星岛申诉王 | 不忿朋友网购波鞋被呃钱 歌手钟雨璇旺角站智勇对质骗徒追回$1,600

申诉热话
更新时间：19:31 2026-07-17 HKT
发布时间：19:31 2026-07-17 HKT

网上购物骗案屡见不鲜，近日网上流传一段短片，一名女子在旺角港铁站与怀疑卖假波鞋的骗徒当面言辞交锋，甚至拉扯对方背包以防逃走，引起网民热烈讨论。有网民指认出，片中的女子正是香港歌手钟雨璇（Ophelia）。钟雨璇接受《星岛申诉王》访问时透露，其友人早前因网购限量版波鞋而堕入骗局，损失1,600元。为了帮朋友讨回金钱，她毅然「开新帐号」作诱饵，成功约出涉事骗徒并当场对质，最终成功为朋友追回1,600元损失。面对网民的质疑，她否认自导自演，强调只想为朋友追回损失。

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骗徒收款后即失联

钟雨璇接受访问时表示，其友人于上月在网上看中一对炒价高达五千多元的限量版波鞋，但网上放售价仅1400元。她当时已再三劝告友人，直言价格太便宜应是网上骗局，警惕友人切勿受骗。然而，友人未有听从劝阻，依然坚持交易。在原定交收当日，卖家突然声称需要加班，要求更改交易方式，改为先付款再以顺丰寄出。

友人随后按照指示，扫描对方提供的人民币二维码（QR Code）付款，折合港币为1,630多元。岂料付款完成后，卖家随即失去联络，这才惊觉受骗。

「开新帐号」诱骗徒现身

事隔半个月，钟雨璇建议朋友用全新帐号在网上搜寻，发现该名骗徒仍在出售同一款波鞋。钟雨璇于是假扮买家与其接洽，并成功约定进行面交。

交易当天，双方本约定下午四点见面。然而，骗徒再次使用相同伎俩，临时改约五点半，不过这次他愿意亲自现身面交。钟雨璇忆述，对方在见面前拒绝提供电话号码，并详细询问其衣著，似乎是想借此试探买家是男是女、身形是否魁梧等。

双方一碰面，钟雨璇立即举起手机进行录影，直斥对方出售假波鞋并涉嫌诈骗。骗徒见状声称「听不懂」并企图逃走，钟雨璇随即拉住对方的背包阻截其去路。她严正质问对方：「你之前约我朋友面交没出现，过数后又没有寄波鞋给他！」

成功追回1,600元　

在纠缠期间，该名骗徒企图透过微信向同伙及主脑求助商讨对策。钟雨璇见状，顺水推舟向其谎称相关部门已在调查其背后的假货集团。骗徒听后大为惊恐，态度随即软化，最终妥协退款。他一脸不甘地从袋中拿出一大叠500元和100元纸币，当场数出1,600元退还给钟雨璇。

钟雨璇估计，该名男子身上携有大量现金，可能只是诈骗集团的「送货小艇」，负责在一天内不停送货，相信已有多人受骗。她透露，虽然最初曾打算报警，但因当时时间紧迫，最终决定拿回款项后便作罢。

否认自导自演　网民指骗徒为惯犯

对于网上有声音质疑此事件为「自导自演」，钟雨璇直呼冤枉。她强调，自己完全没料到对质影片会被旁人拍下并上传至社交平台，她的初衷纯粹是想帮朋友拿回被骗的钱财。

影片曝光后，随即引发社会广泛关注。不少网民指出该名骗徒是网购诈骗的惯犯，且网上还有不少其他苦主。虽然钟雨璇此次凭借智勇成功追回款项，并非每个受骗人士都能如此幸运。若遇到怀疑网上骗案，市民必须保持警惕。

大家又有没有遇过什么网上骗案？欢迎留言告诉我们。

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