星岛申诉王｜ 骗徒冒充院舍主管邀外诊 以抽佣诱骗代订轮椅多间诊所险中招

诈骗手法层出不穷，令人防不胜防。《星岛申诉王》留意到有骗徒将目标瞄准中医诊所，假冒老人院主管以合作外展针灸服务为名，企图诱骗诊所代订电动轮椅。多间中医诊所成为骗徒目标，其中一间涉事诊所、禄钧堂中医诊所主诊医师陈玮祺凭借敏锐警觉性及时识破骗局，更机智「反骗」对方，过程峰回路转。

外展合作邀请 初时未见异样

涉事的陈医师在社交平台讲述自己的经历，他指自家中医诊所透过WhatsApp接获一名自称「李主管」的男子查询，对方声称自己在某老人院任职主管，希望邀请医师到院舍，为院友提供外展针灸服务。

陈医师表示，由于诊所最近确实正在寻找老人院洽谈合作，当时并未察觉异常：「呢件事对我哋中医诊所嚟讲好正常，而且我哋最近又真系揾紧老人院做合作。」双方初步商讨后，双方定下到院舍出诊的日子。

随著双方沟通深入，可疑之处逐渐浮现。于出诊前一日，陈医师向对方查询更多具体资料，岂料对方直至晚上9时才回复。陈医师翻查对方资料时发现，其最后上线时间令人可疑。陈医师忆述，「当时我谂，唔通佢昨日放假？呢部系公司电话？」对方选择在深夜回复更令他生疑：「咁夜返，返夜班？如果返夜班，佢听日可以中午系老人院等到我上门？」

骗局正式揭开 骗徒要求代订轮椅

纵使疑点重重 ，陈医师仍照原定计划备妥物资，打算如期前往老人院。然而，就在临出门前一刻，电话铃声响起，骗局正式拉开序幕。「陈医师，李主管啊，你今日唔好咁早过去呀，我去咗九龙揾货呀。」对方来电称，院舍需要订购碳纤维电动轮椅给长者，但因平时合作的供应商与院长闹翻，要求陈医师以诊所名义代为订购，并承诺每部抽取300元佣金。

陈医师对佣金毫无兴趣：「咁大笔数，你叫我同佢订，个几百蚊佣我无咩兴趣㖞，我净系想做外展针灸咋。」他借词忙著推搪，但对方锲而不舍多次来电催促。陈医师最终直接致电该老人院查询，获悉该院根本没有「李主管」此人，与院长沟通后，证实整件事属诈骗。

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骗徒专拣中医诊所落手

陈医师证实是骗案后，不再理会此事，岂料半小时后对方再度来电，追问订购进度。 陈医师忍无可忍决定反击：「我问咗𠮶间嘢啦，佢话佢哋无货呀，不过我帮你揾到另一间，$7800就有部呀，佢哋有现货，你OK的话你过数比我呀。」

对方闻言当场语塞，迟疑地回应：「哦……咁你send啲资料比我睇一睇呀。」陈医师随后在网上搜寻该款轮椅的相关资讯时，发现一年前已有社交平台帖文记载完全相同的诈骗手法，甚至连来电者亦疑似是同一名带有口音的中年男子。

陈医师将事件发布在社交平台后，随即引来大量网民留言回应。不少同为中医诊所的业者表示，他们亦曾收到一模一样的讯息，虽然对方的电话号码、头像及地址各有不同，但诈骗手法如出一辙，均是以代订轮椅及复康用品为由，诱使商家上当。

涉事诊所最终未有金钱损失，陈医师希望藉自身经历提醒同业及各界人士，面对任何合作邀请务必提高警觉，涉及金钱交易时应审慎核实对方身份，免堕骗局。

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