星岛申诉王｜越南酒店恐怖经历 男员工擅闯入房 港女春光乍泄 投诉无门

暑假开始，不少港人纷纷选择外游，但如果不幸遇到酒店营运不善，随时令度假好心情化为乌有。有港女在Threads发文警世，指她日前与朋友入住越南河内某间酒店，正当她处于赤裸状态时，一名酒店员工竟突然闯入房间。事主形容事件严重侵犯其私隐，事后向酒店多番交涉，酒店竟还要求事主不可张扬事件。最终事主据理力争下，酒店才妥协全额退款，并删除不合理条款。

事主称赤裸下「畀人睇晒」 喊足一整晚

事主表示，当日下午办理手续入住河内某酒店，进入房间后便去洗澡。事主洗澡后仍然赤裸时，一名酒店清洁职员在未经事主同意下，突然开门闯入房间。事主强调，当时房间早已按下「不准骚扰」灯，对于职员强行闯入已入住客房的行为，事主直斥是不可接受的安全与私隐漏洞，甚至认为此举已涉嫌性骚扰。她在帖文中直言，对自己在赤裸情况下「畀人睇晒」感不忿，为此整晚落泪。

对于职员为何会手持房卡闯入，酒店方面事后解释，该名职员是企图进房取回前一位住客遗留的房卡，不知道已有人入住。不过事主随后发现，该张遗留的房卡其实一早已被另一位清洁职员拿走，而事主更是在办理登记入住后才拿回该张房卡。事主愤怒地指出，这反映酒店员工之间完全缺乏沟通，令顾客私隐毫无保障，实在令人难以接受。

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交涉3小时获退款 酒店图逼签「揞口协议」

事主随即向酒店管理层提出投诉和要求退款，惟过程相当艰辛。据事主透露，酒店起初态度强硬不愿退款。双方展开激烈争拗后，事主说：「因为我坚持，我企喺度同佢拗咗三个钟，先肯 full refund（全额退款）咋，否则报警」。

更令事主气愤的是，酒店在处理退款时，竟拿出一份「揞口协议」。协议写明事主必须确认「对酒店的处理和解决方案表示完全满意」，并「同意不在Agoda（预定平台）或任何其他网络平台发布或公开此事件的任何负面评论」。事主认为酒店企图「揞口」，故拒绝接受有关条款。经过多番力争，酒店最终才妥协，将该段霸王条文删除。

根据事主的聊天记录，涉事酒店事后向事主发讯息，确认已接受在预订平台上的取消及退款申请，并有简单道歉。惟酒店方面拒绝提供事件报告及书面道歉信，又表示：「关于你要求的报告，在调查后，所有关于我们员工的资讯，包括其工作日程及任何纪律处分均属机密。我们很抱歉无法与你分享任何内部报告或资讯。但请放心，我们将对涉事员工采取严厉行动。」酒店更强调，「全额退款是我们能提供的最佳解决方案，我们已尽力协助。」。

事主受访再爆料 酒店房间无法锁门

《星岛申诉王》联络该名女事主，透露更多细节。她指酒店房门并无任何内部门锁，根本无法防止酒店职员凭卡闯入，但再次强调她有按「不准骚扰」灯。而事发时她刚刚洗澡，因此才会被无按门钟下擅闯房间的男职员看到裸体，强调这是前台与房务部缺乏沟通的错误。她又透露与酒店的交涉并不顺利，要强硬地据理力争，才能令酒店承担责任，令她与友人白白花费数小时，很多观光行程都因此无法去到。

有关贴文一出，引起不少网民讨论。有曾经前往越南旅游的网民表示，类似情况屡见不鲜，并纷纷留言分享经验。更有网民表示：「越南系咁㗎，做得几差都唔会退钱」。

大家外出旅游住宿时，是否有曾经类似遭遇的情况呢？欢迎留言讨论。

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