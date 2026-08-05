Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

星岛申诉王｜惩教署「更生伙伴」嘉许礼 表扬187个机构人士支持更生工作 鼓励社会各界助更生人士化为社会力量

申诉热话
更新时间：08:00 2026-08-05 HKT
发布时间：08:00 2026-08-05 HKT

较早前，惩教署举办第二届「更生伙伴」嘉许计划颁奖典礼，嘉许一百八十七个非政府机构、慈善团体、商业机构、专上院校及支持更生工作的人士等，以表扬有关机构及人士过去两年积极支持在囚及更生人士，并藉活动鼓励社会各界踊跃参与成为「更生伙伴」和支持助更生工作。

惩教署的「更生伙伴」嘉许计划旨在推动政、商、民合作，借着凝聚不同社会资源，为更生人士重投社会提供支援。计划通过嘉许不同机构及人士为「更生伙伴」，鼓励更多社会持份者加入「助更生」行列，在社区宣扬「助更生」信息。计划认可的「助更生」服务主要分为三类：就业、更生工作及提供捐助。

政务司副司长卓永兴于典礼上致辞时指出，「更生伙伴」嘉许计划持续凝聚社会各界的资源，携手扶持更生人士重新出发，蜕变成为建设社会的力量，值得高度肯定和表扬。

他感谢各「更生伙伴」长期以来鼎力支持惩教署的更生工作，共同为在囚人士提供全面的更生服务。他期望各界继续与惩教署保持紧密合作、团结一致，点亮更生人士的人生，共建更安稳、和谐、美好的社会。

新闻连结：透过训练与社工跟进 培养团队精神情绪管理 惩教署更生足球队助学员重塑正向人生

政务司副司长卓永兴鼓励社会各界参与惩教署的更生工作。
政务司副司长卓永兴鼓励社会各界参与惩教署的更生工作。
保安局局长邓炳强（中）于活动上，与一众获嘉许为「更生伙伴」的「友晴Teen使」艺人互动时坦言，他是第一位「友晴Teen使」，并走进院所鼓励青少年在囚人士运用学到的餐饮技巧。
保安局局长邓炳强（中）于活动上，与一众获嘉许为「更生伙伴」的「友晴Teen使」艺人互动时坦言，他是第一位「友晴Teen使」，并走进院所鼓励青少年在囚人士运用学到的餐饮技巧。
惩教署署长黄国兴（中）感谢圆玄学院支持第二届「更生伙伴」嘉许计划颁奖典礼。
惩教署署长黄国兴（中）感谢圆玄学院支持第二届「更生伙伴」嘉许计划颁奖典礼。

00后更生女生受惠就业服务重投社会

「00后」女生阿怡（化名）于2023年因暴动罪被判入教导所，于去年9月获释。阿怡受惠于惩教署与一「星级更生伙伴」合作提供的就业机会，顺利重投社会。她坦言，在囚期间最担心与社会脱节，更害怕求职时要填写申请表上「案底」一栏，不知雇主会如何看待自己。

所幸，阿怡获释后透过惩教署「『招』『职』创未来」一条龙培训计划，成功获配对一份助理会所主任的工作。她表示，会所经理在面试前已知悉她的背景，且在个人隐私保密上做得面面俱到。而同事们只把她当作普通新人看待，并悉心指导，让她能毫无压力地融入工作环境。

重获新生的阿怡非常感谢惩教署和该「星级更生伙伴」的支持与接纳。她坦言，薪酬并非首要考量，获释后能立刻获聘，才是让她踏实安心的关键。她说：「这份工作推动着我的生活和身边人的关系。至少这工作给了我走出家门的动力，而不是让我继续困在家中，令我的人生停滞不前。」

「00后」更生女生阿怡（化名）（右二）分享，她如何受惠于惩教署与一「星级更生伙伴」合作提供的就业机会，获释后迅速就业。
「00后」更生女生阿怡（化名）（右二）分享，她如何受惠于惩教署与一「星级更生伙伴」合作提供的就业机会，获释后迅速就业。

就业、更生、捐助三管齐下助更生

说到为更生人士提供就业机会，以助他们重投社会，雇主的支持必不可少。中华电力有限公司于典礼上获颁「星级更生伙伴」殊荣。中电学院校长张建中受访时表示，更生人士的工作态度往往比一般人更积极。他说：「更生人士知道机会得来不易，他们普遍工作态度非常认真，有责任感。他们比其他人更加积极去改善自己、去寻求进步。」

而为在囚人士提供义务更生服务，协助他们在获释前装备好自己，为重投社会做好准备亦是重要一环。关爱共融助更生协会主席夏中建代表协会领取「星级更生伙伴」奖座后表示，若在囚人士在服刑期间不获协助，获释后有可能会再误入歧途。他说协会会为在囚人士提供虚拟实景活动，除了希望他们得到心灵安慰，亦希望协助他们建立正确的人生观。

惩教署亦嘉许关顾更生人士会为「星级更生伙伴」，以肯定他们透过慷慨捐助各类活动，对更生工作作出的贡献。会长林伟森认为，计划对更生人士及不同机构有很大意义，一来给予更生人士重生及融入社会的机会，二来让机构有机会参与社会公益事务，可谓双赢。

一名更生人士在院所服刑期间，受来自一「星级更生伙伴」的义工鼓励，重拾吹奏色士风的兴趣，更于院所中考获演奏等级资格。图示该名更生人士（前排右二）在典礼上吹奏色士风，并与惩教人员（前排右一）和义工（前排左一及二）进行音乐表演。
一名更生人士在院所服刑期间，受来自一「星级更生伙伴」的义工鼓励，重拾吹奏色士风的兴趣，更于院所中考获演奏等级资格。图示该名更生人士（前排右二）在典礼上吹奏色士风，并与惩教人员（前排右一）和义工（前排左一及二）进行音乐表演。

 

《星岛申诉王》随时候命，你申诉，我跟进，立即whatsapp报料，或经网上报料https://bit.ly/46BuDnE

《星岛申诉王》随时候命，你申诉，我跟进，立即whatsapp报料，或经网上报料https://bit.ly/46BuDnE

最Hit
62岁黎燕珊沾杨明庄思明喜气铺路再婚？低胸高炒好身材红粉绯绯 有「黄昏恋」滋润索爆
62岁黎燕珊沾杨明庄思明喜气铺路再婚？低胸高炒好身材红粉绯绯 有「黄昏恋」滋润索爆
影视圈
10小时前
葵广短裙热裤女「卖书军团」惹热议 网民斥「暴露到好似冇著」侮辱行业 街坊揭地铁站外更离谱｜Juicy叮
葵广短裙热裤女「卖书军团」惹热议 网民斥「暴露到好似冇著」侮辱行业 街坊揭地铁站外更离谱｜Juicy叮
时事热话
19小时前
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 当地人4点苦呻「无希望」都想走 网民叹：好多嘢十年如一日
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 当地人4点苦呻「无希望」都想走 网民叹：好多嘢十年如一日
生活百科
2026-08-03 17:27 HKT
泰女携4岁女搭机服安眠药熟睡 疑遭邻座男猥亵非礼 裤上惊见白色液体
即时国际
4小时前
六合彩｜头奖1300万搅珠结果出炉 即刻入嚟对冧巴！
社会
11小时前
中年好声音4｜周志康屡传将出局无阻人气 曾参加《超级巨声》 专一形象赢孖生兄周志文
中年好声音4｜周志康屡传将出局无阻人气 曾参加《超级巨声》 专一形象赢孖生兄周志文
影视圈
10小时前
余生只剩20小时相聚？ 40岁港男饯行移民好友 计出残酷数字大感心寒 网民泪忆亡友：下次再见已是坟前拜祭｜Juicy叮
余生只剩20小时相聚？ 40岁港男饯行移民好友 计出残酷数字大感心寒 网民泪忆亡友：下次再见已是坟前拜祭｜Juicy叮
时事热话
22小时前
纽约外海惊现12呎长「鲨鱼哥斯拉」
纽约外海惊现12呎长「鲨鱼哥斯拉」 专家忧核废料致基因突变
趣闻热话
20小时前
「满屋日本料理」全线结业！大埔最后分店8月落闸 加码推晚市无限时任食优惠 网民：已经冇高质日式放题了
「满屋日本料理」全线结业！大埔最后分店8月落闸 加码推晚市无限时任食优惠 网民：已经冇高质日式放题了
饮食
20小时前
梁家辉现身机场一举动体现真实人品 偕老婆江嘉年旅行 宠妻40年感情有增无减
梁家辉现身机场一举动体现真实人品 偕老婆江嘉年旅行 宠妻40年感情有增无减
影视圈
11小时前