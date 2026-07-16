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星岛申诉王｜港男呻拍拖「老奉埋单」 女友反击：这是男人责任！

申诉热话
更新时间：16:00 2026-07-17 HKT
发布时间：17:44 2026-07-16 HKT

情侣交往的开销使费由谁支付，容易成为双方感情生变的导火线。近日有一位港男在社交平台发文，透露因为与女友就支付用餐费用，产生了分歧和争执。他直言与女朋友的对话间，感到自己日常的付出白费、完全不被重视，心情非常无奈与挫败。《星岛申诉王》访问了两性关系专家曹祐谦，他提出双方可协议「拍拖基金」，避免之后因使费起冲突。

港男在帖文中，透露自己与女友在金钱价值观上出现严重分歧。他在交往初期因为伴侣是学生，故此由他支付大多数的使费，譬如会主动承担昂贵的用餐费。惟随着女朋友变为在职人士，而他现职工作又是夕阳行业，便提出日常外出消费时，二人轮流支付用餐费，让他有机会储蓄、增值自己。

不过当港男提出有关建议后，每次用餐或消费女友仍抱着「老奉」由他埋单的心态，或只愿支付廉价的那一顿餐费。其女友还抱怨，身边姊妹与男朋友一起用餐，完全毋须支付任何使费，质疑他把男人的责任，推卸在她身上。

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伴侣不体谅支出大　网民：此女应「放生」

港男的帖文引发网民热烈讨论，指出本地情侣在面对现实经济压力时甚为挣扎。有网民认为，双方经济状况与金钱观存在落差，「连生活日常最基本的事都要争拗」，更呼吁事主暂时不要建立男女关系，考虑分手「放生」其现任女友；因为男女一旦交往，使费必然大增，要储蓄非常艰难，需要另一半有共同理念，才可以经营下去。

两性关系顾问曹祐谦表示，今次事件明显是双方期望出现落差，男女双方暧昩及或交往一至两个月时，较不计较愿意付出。但随着稳定下来，使费问题便浮现，所以要与伴侣沟通如何处理，减低双方的期望落差。

他举例，这种情况有数据化和人性化两种方式处理。若情侣协议数据化处理，首要是坦诚公开大家的收入水平，衡量双方在关系中的支出比例，或者直接建立「拍拖基金」，协议了每月增拨多少钱、花费多少钱，从而量入为出，可避免之后争拗。

不过曹祐谦强调，交往始终不同商业项目，若双方同意建立长远关系，需要有「我们」的概念，大家携手共同付出。

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