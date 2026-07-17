星岛申诉王｜榴梿「大海啸」创历史低价 猫山王最平40元磅 果商3招教拣靓货

今年榴梿价格暴跌，全城掀起一股「榴梿热潮」。《星岛申诉王》留意到，不少市民指今年榴梿售价便宜抵食，部分越南货更低至每个二、三十元，以往每磅动辄过百元的猫山王，现时最平只需40元磅。有果商表示，今年榴梿产量激增，市场供过于求，导致来货价暴跌近9成，并分享实用贴士如何从外观区分产地的秘诀。

产量供过于求 掀起「榴梿大海啸」

今年榴梿价格为何大幅下跌？专卖榴梿的「水果叔叔」创办人邓珺豪接受《星岛申诉王》访问时指出，最主要原因是产量供过于求。 马来西亚和越南都有大规模增产，加上多了人种植榴梿，导致市场供应远超需求。 他以马来西亚猫山王为例解释：「榴梿贵嘅时候，批发价接近80元一磅；现在平到唔使10元一磅嘅采购价，差别跌咗百分之九十，基本上系历史新低。」

邓珺豪指出，目前香港买到最平的榴梿是越南品种，最平每个只售30元。至于猫山王和黑刺这两款贵价品种，以往在大众市场卖得很贵，但现在价钱已回落至与马来西亚、越南货差不多。「呢两种最平嘅我四十元（一磅）都有卖过，贵嘅都系六十多元（一磅）」。

有市民受访时表示，今年榴梿确实比往年便宜不少。林小姐表示，「上年百几二百蚊都有，今年一百蚊多啲」；另外，晴小姐亦指，「以前马来西亚榴梿要八十元一磅，现在六十元左右就有交易」。

树上熟vs树下熟

不同产地的榴梿，品质上都有区别。邓珺豪解释，越南、泰国、老挝属于东南亚亚热带气候，而马来西亚则是雨季气候，两者根本是两种不同的气候和品种。

他进一步指出：「越南及泰国有段时间好多雨水，有段时间好干旱，只适合未熟前割果，采摘后在运输途中催熟，永远无树上熟。马来西亚就多数树上熟。」他表示，「一个系树上熟，一个系树下熟，口感方面马来西亚味道会更丰富。」

果商教区分不同产地榴梿

消费者应如何从外观上，区分榴梿是来自马来西亚，还是泰国、越南呢？邓珺豪教路，越南和泰国的榴梿很难分辨，主要看牌子或靠顶头的柄和关节位去区别。

第一，看树柄。马来西亚品种的榴梿是从树上自然掉下来的，柄位新鲜，关节位置拱起。果商拿马来西亚榴梿举例，「这个柄是在树上掉下来，非常新鲜，有少少透明液体，是树汁来的。」而越南、泰国品种是人工割下来的，柄位平整，关节位置没有拱起，「因为在树上割下来的，所以会平整。」

第二，看树柄的关节。骨与骨之间的关节拱起了，拱起的就是（树上）掉下来的；如果关节平整，就是割果。

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三个步骤判断榴梿是否成熟

除了分辨产地，果商还教了三个步骤去判断榴梿是否成熟：

第一步：摸。摸一下皮是否软身，如果软身就代表成熟。

第二步：闻。用手按著刺来闻，闻一下有没有榴梿味道，有香味就代表成熟。

第三步：摇。摇一下看看会否离壳，如果感觉到果肉与壳分离，就代表已经成熟。

果商邓珺豪特别提醒，尽量避免买「爆口」的榴梿。如果一般看到这些爆了口就少买一点，因为卫生有机会出问题。

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