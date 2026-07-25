星岛申诉王 | 健身教练疑高压推销代办贷款 22岁女生借款13万陷入财困

坊间不时出现涉及健身中心销售手法的争议。本港一名22岁、正就读高级文凭的女生日前在社交平台发文，表示粉岭一间健身中心的教练在推销期间，积极游说并协助她从两间财务公司借贷13万元，当中10万元用作购买健身课程。由于利息高昂，女生深陷财务困境，她在社交平台讲述经历后，获健身中心以商讨退款为由邀约到店内。女生声称双方在房间内交涉时，她一度未能自行离开，并被要求删除相关的网上帖文。该女生接受《星岛申诉王》访问时表示，现时已就事件向香港海关求助，希望跟进并取回相关款项。涉事健身室则暂时未有回应事件。

遇不良推销 教练协助借贷13万

涉事女生Cherry（化名）向《星岛申诉王》表示，她去年初确诊抑郁症，并在12月底听从朋友建议做运动改善情绪，于是前往粉岭的一间健身中心查询。她指，健身中心的教练主动推销5万元的课程，考虑到费用过高，她当场以经济能力有限拒绝，但对方积极游说她，并指可协助她处理借贷。

她忆述，当时数名教练先后向她游说，其中一名教练直接操作她的手机，分别向两间财务公司「X」（简称）及「W」（简称）申请了6.9万元及6万元的贷款。该名教练亦向她建议，因「W」公司的利息较高，可先提取「X」公司的6.9万元贷款，其中5万元购买课程，余下的则做她的后备资金。

Cherry形容，自己被数名教练轮流游说后，「迷迷糊糊听从指示」，由于借贷金额较大，银行未能直接转帐到健身中心的银行账户，该名教练甚至陪同她到楼下的银行柜员机，指导她以手机二维码提取6.9万元借贷款项，再著她付款5万元购买健身课程。

店方提议协助「清数」 女生再提取贷款

Cherry表示，价值5万元的课程上了约10堂，每堂包含一小时打拳，以及一小时使用声称可「减内脏脂肪」的仪器。期间她曾被仪器灼伤，教练当时声称是「正常反应」，惟事隔多月伤疤仍未消退。她又指，自开课后涉事教练的态度便明显转变，开始回避她对已付款项及课堂详情的查询。

至今年7月初，Cherry提出更换教练，却突然被告知其购买的5万元课堂已经完结，教练再趁机游说她再购买5万元的新课程。面对新学期的学费及原本6.9万元的还款压力，Cherry犹豫不决，她称当时健身中心声称可介绍朋友协助她「清数」，但前提是需要将从「W」公司借出但未提取的6万元贷款全数取出，并用其中5万元购买新课程。

Cherry表示在压力下听从建议，惟完成交易数天后，健身中心称未能成功协助处理原有债务。目前两笔贷款本金达12.9万元，其中「W」公司的贷款利息较高，每月还款额逾3,400元，当中本金占约1,661元，利息占约1,750元，令她深陷财务困境。

交涉期间感无法离开被求删文

Cherry觉得事有蹊跷，致电防骗热线了解后，决定向海关求助，并于7月11日在社交平台公开事件经过。当晚深夜，涉事健身中心以商讨退款为由，邀约Cherry及其朋友到店内。

Cherry指，店员将她们带入房间后未有讨论退款，而是强调公司对事件不知情。她称交涉期间，健身中心有人站在房门位置，令她们感觉难以离开，期间更被要求删去网上帖文，她无奈下将文章设定为隐藏后顺利离开。

事后，该健身中心曾表示会于7月13日先退还第二笔约5万元款项，至于第一笔款项则需「再作了解」，并提议双方于同日到店内倾谈。Cherry向对方表明，除非对方以书面明确承诺全额退款并承担贷款利息，以及提供退款协议书副本，否则不会出席面谈。其后店方未有再作回复。

事主拒绝只接受部分退款

《星岛申诉王》记者曾致电该健身中心查询，店舖员工表示负责人不在而未有回应。店方其后透过通讯软件回复Cherry，表示翻查闭路电视后，认为7月初的销售过程「未发现有违规情况」，但为「保障顾客」及「维持良好关系」，愿意作特别个案处理，退还该笔50,400元的课程款项，并称会进行内部调查跟进去年的收费。

Cherry表示不接受有关方案。她指出相关事件涉及不良销售手法，并认为有关职员的行为有机会触犯相关法例，已向海关申报事件。《星岛申诉王》记者曾再次询问涉事健身中心，但不获回复。

专家拆解 学生兼职可借到月薪10倍

记者咨询了吴欣泽执业会计师及其团队，对于不少人认为事主只是学生，理论上贷款额应该只能达到2万元，但吴会计师指，因为事主有兼职，一般银行及财务公司可以借到月薪10倍，更有财务公司会提供免入息审批，并基于客人之前信贷报告良好，会批出较高的金额。

团队解释，这类「免文件审批」的贷款，年利率最高可达48%，并常采用「循环贷款」模式，类似信用卡的最低还款额（Min Pay）。借款人每月支付的「最低还款额」，绝大部分甚至全部都只是利息，本金几乎没有减少。虽然感觉每月还款轻松，但实际上债务本金丝毫不动，导致利息不断累积，长期深陷债务泥潭。

吴会计师强调，追讨款项的核心在于能否证明健身公司的销售过程存在问题。若事主想要证明健身公司销售不当，必须集中证据，证明健身中心的行为构成《商品说明条例》中的「威吓性营商行为」或「误导性遗漏」，才有力向健身中心追讨。

会计师团队建议，长远而言，待事主毕业并找到全职工作后，可尝试向传统银行申请「结余转户」贷款。这种贷款能以较低的利息，一次性清还所有高息的财务公司欠款，再以较合理的利率分期摊还给银行，从而减轻每月还款压力。