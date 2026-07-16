星岛申诉王 | 还清楼按遭父母反对 原因：不想楼契摆屋企！

楼契等同物业产权的证明，一定要妥善保存。有网民在社交平台出帖称，本计划还清楼宇按揭，但遭父母反对，原因颇为特殊，就是想银行代为保管！有律师向《星岛申诉王》透露，业主如遗失楼契，虽然可从田土厅勾回「核证副本」（certified true copy）以证身分，但日后卖楼有可能被压价。

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出帖的楼主透露，由于父母将会给他一大笔款项，所以计划一次过还清楼宇按揭贷款，以节省利息支出。父母知道后，不太同意楼主这样做，建议他不要还清所有楼按给银行，一定要还剩少少，继续每月还款。父母向楼主解释，若果还清所有按揭贷款，便可「赎契」，到时楼主便要自己保管楼契。

网民劝存放银行 免遗失影响买卖

楼主又说，身边很多正在供楼的朋友都有同样情况，明明有足够存款，可以一笔过还清楼按，但都选择只还大部份贷款，不会还清全部。楼主强调自己不懂投资理财，亦不明白为何不可以自己保管楼契。

这个关于怎样保管楼契的帖文，在网上火速发酵。不用20小时，已超过55万人次检阅，逾4000次分享，引起网民热烈讨论。大多数网民都认为不要将楼契存放在家中，「傻啦，大把人供断层楼都去钱银按返少少，就系唔想楼契keep系自己度，有咩事你层楼就卖唔到，租个保险箱都要钱，紧系按系银行最稳阵！」、「千万唔好自己keep楼契，楼契唔系一张纸，随时系几箱纸，你少咁一张都会影响买卖。」、「楼契系你层楼最重要资产，唔见左，有损坏，你层搂都要打拆卖。」

《星岛申诉王》就事件访问了曹希圣律师，他说业主要售卖单位，就得向买家提供楼契证明。如果业主遗失了楼契，是否代表失去业权呢？曹律师指出，业主仍可以透过宣誓，取得遗失楼契的声明书后，向田土厅勾回「核证副本」（certified true copy），亦能证实拥有该单位业权。

曹律师又表示，业主取回楼契的「核证副本」后，卖楼时一般对楼价影响不大，但亦有机会被准买家以不是正本为由乘机压价，很视乎当时交易情况。曹律师建议业主，最好将楼契存放在银行，以免遗失后带来麻烦。

大家是否认同刻意不还清按揭、让银行代管楼契的做法？若楼契在手，您又会如何保管，欢迎留言告知。

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