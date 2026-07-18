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星岛申诉王 | 鲛鱼成钓鱼界大热 实测1小时收获

申诉热话
更新时间：09:00 2026-07-18 HKT
发布时间：09:00 2026-07-18 HKT

每年夏天，都有不少钓鱼发烧友去岸边钓鱿鱼。惟最近在钓鱼相关的网上群组，却突然掀起钓鲛鱼热潮。不少网民都分享自己成功钓到数十条鱼，其中上环海滨更被钓友誉为香港「钓鱼圣地」，传言一日可以钓到40条以上的鲛鱼，十分夸张。渔业界代表解释，今年鲛鱼大丰收或与海洋食物链有关。

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次次钓到数十条 多到送人也吃不完

据钓友在社交群组透露，正正因为次次都钓到很多鲛鱼，多到「自己食唔晒」，甚至要送给亲戚朋友。

记者前往上环海滨这个「圣地」跟多位钓友倾谈，他们均表示近期的确渔获大增。钓友陈先生表示，当天他特意请假前来钓鱼，成功钓到三条鲛鱼；另一位钓友则透露自己几乎每天都来，当日亦成功钓获四条。钓友们亦分享平时烹调鲛鱼的心得，例如煎香来吃，煎香后加茄汁汁煮，或者直接烧来吃等等。

当日记者亦亲身试钓，但未有收获。有资深钓友解释，当日因风势较大，导致海水变得浑浊，故渔获相对较少。不过鲛鱼的旺季尚未结束，现时仍有机会钓到。

李彩华：食物链引发鲛鱼潮 做咸鱼一流

究竟为何今年鲛鱼会异常地多？《星岛申诉王》访问了香港海鲜业联合总会永远荣誉会长李彩华，他解释该现象与海洋食物链有关。由于早前本港水域鱿鱼也异常当造，吸引了大量进食鱿鱼的鲛鱼聚集。当鱿鱼数量因被捕食而减少后，鲛鱼便因食物充足而变得数量庞大，因此更容易被钓获。

他又补充，鲛鱼属于深海鱼，较少受到近岸污染影响，市民可以放心食用。至于烹调方法，渔民出身的李彩华指除了香煎外，水上人亦会用来制作咸鱼，非常滋味。

大家有没有钓鱼秘诀可以分享？欢迎留言告诉我们。

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