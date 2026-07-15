星岛申诉王｜Gen Z请病假拒覆工作进度 上司嬲爆：仲日日怨无得升职加薪

打工仔请病假合情合理，但病假期间是否需要汇报工作进度？也要汇报进度？这是不少上班族都会遇到的难题。《星岛申诉王》留意到，有主管在社交平台发帖诉苦，指一名Gen Z（「Z世代」）员工早上突然临时请病假，不但没有交接手上的紧急项目，发讯息追问进度也只换来冷淡回复，令一名00后下属更反驳「放病假仲要跟进先奇怪」。该名主管嬲到出帖文狂轰：「病啫，唔系死咗呀嘛！」帖文一出即惹来网民热议，再度引发两代人对「责任心」的激烈讨论。

上司火滚控诉Gen Z请病假零交代

该名主管日前在讨论区发文，开头便怒斥：「依家啲Gen Z同00后真系一啲责任感都冇！」她表示，有位年轻同事临时请病假，但手上有个紧急项目完全没有交代进度，连文件也没有留下。她发信息追问，对方只随意回复了一句「对不起，今日请了病假」。她越讲越劳气：「病啫，你唔系死咗吖嘛？手头上啲嘢去到边，用一分钟打几只字或者录音交代声好难？」

由于项目紧急，该名主管打算找其他同事接手工作时，其中一名00后下当面反驳：「吓？放病假有跟进先奇怪呀？」她形容听后更加怒火中烧，忆述自己年轻时的工作态度：「病都系啪两粒药，继续揽住部电脑覆客跟进度」。她批评新一代连基本的交代都做不到，毫无责任心，却每天埋怨没有升职加薪的机会。

帖文迅速掀起网民两极讨论。一方认为病假期间本就无义务处理公司事务，留言如「如果要做嘢佢请病假做乜？」 、「覆到就唔洗请病假」、「应你sorry已经好俾面」 等，甚至有网民直指是上司不懂应变，既然是紧急文件，为何不亲自处理或有其他同事共同跟进，「一个同事SL一日就冧档？ 」；另一方面，亦有部分网民力挺事主，认为「手头上有野跟紧，起码都要单声」、「交代一句都唔系好过份，叫做有责任心 」。

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企业培训师：拆解职场「道理vs道义」之争

《半宅职薯》企业培训师Alex则认为，今次事件本质上是职场中典型的「期望落差」冲突，上级将自己当年「病都揽住部laptop覆客」的超水准表现，视为基本标准，强加于只想安稳工作的年轻世代身上。Alex续称，即使回到十多年前，这种带病坚持工作的行为，也是远超一般员工责任的高道义表现，而这正正解释了为何涉事主管今天能晋升管理层。

同时，Alex认为从法律角度而言，病假员工无义务处理公务，不回复完全合理。然而职场不仅讲道理，更讲「道义」，正如上级平日是否关心下属、犯错时是否愿意维护、是否乐于分享经验，简单而言就是「平时点对人，今日点对返你」。

Alex最后建议管理层应预先建立替补机制，确保任何人临时缺勤都有即时补位方案，甚至上级自己也能落场跟进。他分析，从今次事件可见，上级并无预先准备，以致出事时束手无策。他认为，事件核心与世代无关，而是关乎个人态度，要从根本解决，上级需做好三件事：建立交情、设立替补机制、加强进度追踪。

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