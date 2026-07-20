星岛申诉王｜情伤老板「下海 」 出租叔叔渡众生？

近日有位80后男士，在澳门推出「出租叔叔 」服务，虽然帖文明言只陪聊天，绝无色情成分，但不少人仍觉得「那与兼职男友（PTBF）有何分别」、「即是日本牛郎吧」、「要找都找弟弟吧」。《星岛申诉王》记者前往澳门，并成功寻获「叔叔」进行独家专访。

澳门出租叔叔Jacky（化名），今年6月发布「出租大叔」服务后，旋即引来广泛关注。他接受《星岛申诉王》访问时表示，自言人到中年，无论感情、工作乃至人生都有丰富经历，包括曾有5段感情经历，亦先后在不同机构工作5至6个岗位，直至现在在澳门经营一家零售店舖，所以深信自己有能力陪伴不同人，让他们尽诉心中情。

他表示自己发展出租大叔的生意，是因为在店裹经常遇到一些澳门和香港客人，因为工作关系聚少离多，总是收藏了很多心事不敢与家人倾诉。他认为既然在店裹每天都聆听不少客人心事，便参考日本的出租资讯，提供时钟出租形式的陪伴服务，令大家减低孤独感。

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开展服务这一个月以来，Jacky大约与20位客人外出，年龄由25至45岁不等。有些人是因为工作生活压力，想聊天吐苦水；有些人是因为伴侣出轨分手，想找人倾诉和陪伴。而他对于出轨的个案最有经验，因为自己也是过来人。

他指，数年前偷看当时女朋友的手机，知道她喜欢了另一个人。他与她对质时，对方不但直认不违，还表示对他已没有感觉，要与他分手。他当下打击极大，因为他们交往了很长时间、预备结婚，而他亦已安排了求婚、结婚的事。这次被背叛经历，令他有非常深刻的感受。如今他定位自己是一位同行者、陪伴者；是助人、亦是自助，希望透过安慰不同人，安抚过去心碎的自己。

接待客人有两不做 杜绝色情成份

Jacky所饰演的陪伴者，除了与客人倾心事、吃饭、唱歌、散步、接载他们出入等，还有一项比较特别的服务，便是与客人到前男友住所拿回物品。他指：「一个女生上去前度家中可能怕尴尬，可能想旁边有位成熟的人陪着她。其实我没有入屋，我只在外面等。」

而他强调「不入屋」，目的是杜绝所有色情成分或者瓜田李下的情况。他指：「譬如我入屋有甚么事，譬如你说我非礼、我都百口莫辩。」所以他在澳门从事出租叔叔的服务，第一不去私人地方、第二不会有身体接触。

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澳门出租大叔时薪80澳门元（约80港元），日本出租大叔时薪大概1000日圆（约50港元）。他认为价钱不可以太便宜，因为门槛低会吸引很多奇怪的人，例如早前有人提出帮忙搬家、收拾东西等等。他希望出租大叔的作用，是陪伴大家生活。

不过澳门街地方小，Jacky为了保密身分，出发前会先与客人统一口径，例如指二人为谊兄妹、同事等等，即使偶遇其他人也不易被揭穿。而在未来，他还想壮大这门「出租叔叔生意」，计划招募更多年约40岁的叔叔，加入服务。

你们对于这类「出租叔叔」，有甚么看法？欢迎留言讨论。