星岛申诉王｜狗只允许进入食肆 主人用餐厅餐具喂食爱犬惹热议

政府自7月9日起推动「宠物友善场所」政策，食环署依新修订的《食物业规例》，容许狗只进入合资格食肆，让宠物主人与爱犬一同用餐。然而，新措施上路后，《星岛申诉王》发现，社交平台上涌现大量网民分享狗主的不当举止，包括人狗共用餐具、犬只直接舔食餐盘，以及让宠物坐上供顾客使用的座椅等，引发其他用餐者不满，忧虑衍生环境与饮食卫生问题。

狗主放任爱犬用餐厅餐具

政策生效首日，社交平台上随即涌现大量食客亲身目击的现场实况。有网民发文指，邻桌顾客竟以人类专用的餐具直接喂饲犬只；更有照片显示，有人将餐厅提供的饭碗直接置于地上，让狗只埋头进食，令人质疑食肆的餐具管理是否出现漏洞。

其次，不少狗主未有将宠物安顿于专用宠物车或笼内，反而任由狗只直接坐上供顾客使用的座椅。此举旋即引发其他食客不满，有网民批评：「暂且不谈部分人士对狗毛过敏，单是狗只四处走动、随处嗅闻与舔舐地面及桌脚，之后再坐回椅子上，不会造成细菌交叉感染，甚至携带狗虱等问题吗？」

除此之外，不少狗主亦在社交平台上分享携带爱犬进入餐厅用餐的亲身经历。从他们发布的照片中可见，部分狗主直接将餐厅供应的餐盘与饮品置于犬只面前，任由其直接舔食，此举引起公众对卫生的忧虑。尽管不少食肆已清楚张贴告示，明文规定如「须自备宠物专用食具」、「严禁犬只登上餐桌」等条款，惟有部分携狗顾客未予遵守。

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爱护动物协会导师教路： 自备餐具、冷静先入座、便溺即清理

《星岛申诉王》就携带宠物进入食肆一事， 向香港爱护动物协会查询相关意见。香港爱护动物协会高级行为支援导师（行为及训练）梁雪萍表示，狗主不应让狗只使用餐厅的可重用餐具。根据食环署指引，餐厅不得容许狗只使用可重用餐具，以避免人狗食物及餐具混用，减低卫生风险。因此，狗主应自备狗碗、饮水及食物器皿，若餐厅希望提供狗狗食物，应按指引提供预先包装食品，或考虑使用木制、纸制等即弃餐具。

另外，狗主应时刻留意狗只的情绪变化。由于餐厅环境复杂，充满人潮、食物气味及各种声音，容易令狗狗紧张。出门前可带备狗狗惯用的毛毯，以熟悉气味安抚情绪；若无法平静，可先带狗狗离开餐厅到外面走走，让牠闻嗅环境、冷静后再返回；若情况未改善，为免狗狗过度不安，应将食物打包带走，离开餐厅范围。她特别提醒，从未外出的狗狗不宜首次就带到餐厅，应循序渐进适应不同环境。

最后，关于排泄问题，狗主带狗只出门前应先让牠如厕，确保进入餐厅前已排泄，并在入内前让牠在附近闻嗅、稳定情绪。若狗狗不习惯陌生环境，应尽量缩短逗留时间。万一狗狗在餐厅内排泄，狗主应即时彻底清洁消毒，第一时间通知店员，主动处理，并按餐厅指定的清洁流程配合安排。

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