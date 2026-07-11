星岛申诉王 | 儿子被波波池暗处割伤膝盖 港妈投诉主办方安全意识薄弱

位于启德邮轮码头一个大型沉浸式亲子展览，自6月底开幕以来吸引大量家庭客群，惟近日接连被数名家长于社交平台Threads公开批评，场地存在安全隐患，导致有幼童撞伤，造成磨损表皮流血。不少家长指出，现场环境灯光不足，警告标示不够醒目，如同虚设，地面设计危险、职员应变缓慢且态度冷漠，在孩童受伤时甚至未有提供基本急救处理。涉事展览暂时未有回复。

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游乐场地被指危机四伏

港妈K小姐表示，其儿子在一个布满大量粉色巨型气球的房间内，因视线完全被气球遮挡，未能察觉装饰柱底部实为坚硬的四角石质底座，直接撞击导致双膝受伤流血。K小姐强调当时多名家长在旁监看，惟全场所有人士均不知悉该柱底存在如此危险，而现场并无任何告示或工作人员驻守。

此外，亦有另一名家长发帖文表示，此事并非单一事件，其幼子在一个灯光昏暗、设有高低级差的泡泡区域跌倒时，皮肤接触地面后即被磨去表层皮肤而流血，她亲手触摸地面后形容其质地属于会磨损皮肤的程度，对婴幼儿而言犹如砂纸，看到儿子双脚破皮流血，十分内疚和痛心。

不少网民总结出该场地的危机伏位。第一，房间内以大量充气气球营造梦幻效果，却忽略了柱底尖锐或坚硬结构可能造成的撞击风险，且未设置软垫或围栏作物理隔离。此外，地面采用极粗糙材质、波波池阶梯被完全遮盖、设施尖角裸露等，均对幼童构成威胁；第二，现场「小心碰撞」等警告标示不够醒目，环境灯光严重不足；第三，现场未能即时提供具急救资格之当值人员。

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主办方被抨危机意识薄弱

最令K小姐感到气愤的是，在意外发生后，她即时带同受伤儿子前往接待处求助，岂料接待处职员表现冷漠，未有主动关心伤势或了解事发经过。职员仅提供急救箱并置于桌面，当被问及能否协助处理伤口时，对方回应称因未持有急救证书，故不会为伤者进行处理。

K小姐经多次询问后，职员才联络主管到场。惟该名外籍主管到场后，态度轻蔑，并以英语与事主沟通，态度欠佳。当时该名主管出面交涉，「我们的设施获政府审批，有需要就去医院或诊所，到时将收据电邮给我们就可以。其实小朋友经常跌倒，就算在其他地方也一样」。其推卸责任的言论令K小姐深感失望和不忿。

K小姐不满主办方的处理方式，适逢现场已有警员处理另一宗案件，警方随即协助记录并立案，列为民事事件处理。报警备案后，该名外籍主管与本地职员的态度出现明显转变，频频道歉，甚至取出两只胶鸭玩具安抚幼童，最终亦留下联络电邮，表示愿意后续退款或赔偿事宜。K小姐坦言，若非警方介入，主办方恐怕不会展现积极处理的态度。

K小姐最后补充表示，她陪同儿子就医清洗伤口，医生经评估后，因担心伤及骨骼，已开立转介信安排接受X光检查，并嘱咐家长于未来数天要密切观察情况。

《星岛申诉王》就此事及后续改进事宜，向主办单位Bubble Planet Experience查询，截稿前尚未回复。

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