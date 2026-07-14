星岛申诉王 | 北上住酒店中伏床单发现粪便 港人投诉酒店退款遭拒

不少港人每逢假日都喜欢北上消费，但选择住宿时必须多加留意卫生情况。有网民日前在Facebook群组分享北上住宿的不愉快经历，指自己在深圳罗湖口岸某酒店预定三晚住宿，岂料在入住当日的凌晨两点，不断遭到楼上怀疑高跟鞋步行声滋扰，更换另一房间后，更发现床单上染有疑似是粪便的污渍，事主事后向酒店方面要求退款竟遭到拒绝，有关贴文后引起大批网民关注和讨论。

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床单出现怀疑粪便污渍

事主在Facebook群组发文，指自己早前入住深圳该酒店，原本打算好好休息，岂料先遭到楼上噪音滋扰，更换房间后却在酒店床单上发现遗留的明显啡色污渍，怀疑是未经妥善清理的粪便。事主感到非常气愤，直言自己不慎在酒店「睡屎了」，批评该酒店的卫生情况实在令人咋舌。

事主随即拍下床单上的污渍照片作为证据，向酒店客服作出投诉，要求就事件退款和道歉。不过，根据事主公开的聊天纪录显示，其退款申请最终遭到酒店拒绝，亦无获得合理补偿，事主感到十分无奈及愤怒。

网民直呼：极度呕心

该帖文在网上引来大批网民对事主的遭遇深表同情，纷纷留言表示「极度呕心」，批评涉事酒店的房间清洁极度马虎，质疑未有更换床单便让新住客入住，管理存在严重漏洞。同时亦有网民建议，日后北上住宿最好自备一次性旅行床单或睡袋，以保障个人卫生。

《星岛申诉王》随即联络涉事酒店就相关事件进行查询，不过酒店负责人表示，由于酒店暂无权限作出答复和拒绝接受采访，现正等待酒店所属集团回复。

除了这次有关深圳酒店的卫生问题，早前已有不少媒体对部分内地酒店进行暗访实测，揭发多间知名连锁酒店卫生情况堪忧。根据内地《住宿业衞生规范》，法例明确规定供顾客使用的公共用品用具，必须严格做到「一客一换一消毒」。床上用品必须做到「一客一换」，而衞生间洗漱用品、杯具等非一次性用品，同样必须每换一位客人就进行消毒，以保障消费者的安全。

大家北上旅游住宿时，是否有曾经遭遇卫生问题的情况呢？欢迎留言讨论。

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