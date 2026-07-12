星岛申诉王｜不满奶奶「诸多借口」拒凑孙 新抱怒轰：每个月俾1万蚊家用

婆媳关系向来是不少家庭难解的习题。近日，有港妈在网上发文大吐苦水，大呻奶奶虽然与自己住得近，兼且每月收足一万元家用，但对凑孙一事却诸多推搪。相反，港妈的亲生母亲即使住得远，却愿意长途跋涉前来帮忙，甚至几乎一力承担所有照顾工作。帖文随即引发网民热议，惟不少人留言反驳，直指「老人家根本无义务帮手凑孙」。

新抱呻奶奶「无全天候」凑孙

该名港妈在社交平台分享，家中育有两名分别3岁多及1岁多的年幼孩子，因母亲住得较远，为方便帮忙照顾小朋友，其母每星期有五晚会在其家中留宿。然而，同住附近的奶奶却未有积极分担凑孙责任，反而经常以「屋企有杂务要搞」、「个女要人陪食饭」等为由走开，甚至几乎日日返自己屋企烧香。最令事主不满的是，奶奶经常「报更」表示要返工，将两名孩子丢低给婆婆照顾。

她在帖文中怒斥：「大佬，婆婆过嚟系帮手，唔系俾你推晒啲责任去佢度！」她认为，既然奶奶应承凑孙，就应该全心全意去做，而非「拣择」帮手。她又强调，家用已给予充足，一万元用于买餸理应有突，其余奶粉、尿片及水电煤等开支，一概由她与丈夫负责。

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网民：长者无义务凑孙

该则帖文迅速在网络上掀起热议，留言区意见纷陈。一方观点认为，养育子女始终是父母的根本责任，长辈愿意帮忙，本属额外恩惠，而非理所当然的义务。不少网民直言：「点解你觉得老人家就一定要帮手凑？」、「嫲嫲帮手凑系人情，唔系老奉！」、「自己生，唔该自己凑」，谴责父母将照顾孩子的重担，全盘推卸予年迈长辈，忽视了他们亦应有生活自由的权利。

与此同时，另一焦点落在家用上。帖文中提及，奶奶平日不仅要照料两名幼童，更要兼顾买餸煮饭等日常家务，而每月获得的家用仅为一万港元。此数字引发大量网民质疑，认为与付出严重不成正比，「凑两个仲要买埋餸先得1万？」「用炒散段钟计最低工资都$9000/月」。更有网民细算，现时物价高涨，单是每日买餸钱已所占不菲，这种安排既不尊重长辈的辛劳，也漠视了她们体力与时间的双重付出。

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