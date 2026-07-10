星岛申诉王｜「国安号」巴士巡回全港走入社区 路线编号巧妙融合国安热线6271 7171

为庆祝香港特区成立29周年暨《香港国安法》实施6周年，警务处国家安全处（国安处）策划并推出「国安号」巴士巡回全港宣传活动。5辆披上国安主题拉花的九巴双层巴士今年7月展开为期约一个月的宣传活动，以流动方式走入社区传递「国家安全与生活息息相关」的信息，获学生及巿民盛赞做法新颖、别出心裁。

「国安号」巴士已于7月起至7月28日，展开为期约一个月的全港宣传活动，五架有国安拉花的九巴双层巴士，将于6号、271号、7号及171号四条行车线游走港九新界，而这些路线编号经巧妙排列，刚好与警务处国家安全处举报热线 6271 7171吻合，正好让巿民乘搭或遇上国安号巴士时，牢牢记下这条与市民携手维护国安的重要联络方法。

为鼓励市民参与，活动期间举办「巴士打卡」互动。市民只需成功拍摄任何一辆主题巴士，并于香港警察 Facebook 指定贴文下回复，加入「#国家安全」及「#香港国安法」标签，每日首100名符合资格的参加者即可获赠精美纪念品。

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启动礼九龙湾九巴车厂举行 学生实地参观

警方日前于九巴九龙湾车厂举行启动礼，由警务处国安处处长江学礼及警务处助理处长（国家安全）郭嘉铨主持，活动邀请了早前参与「NStudio 同心‧共创‧护国安」计划书比赛的得奖学生出席，场面热闹。

一班学生其后在郭Sir陪同下参观车厂，了解巴士日常运作及智能管理系统，包括电动巴士充电及维修、能源管理系统、化学废物分类及回收设施，以及巴士营运办公室及紧急事件处理等。

郭嘉铨表示，国家安全就如同巿民日常乘搭公共交通工具一样，与生活息息相关，他期望透过市民参与巴士打卡的活动，深刻记住国安举报热线6271 7171，同时带动国家安全人人有责的信息。

而国安处安排参与「NStudio 同心‧共创‧护国安」计划书比赛的得奖学生团队参观九巴车厂，郭Sir期望学生领悟总体国家安全观20个领域里面其中社会安全和资源安全的重要性。他强调，稳定可靠的公共运输服务是维持社会秩序的关键，而巴士公司广泛应用太阳能及电动车等绿色科技，正好能让学生增长见识，掌握总体国家安全观在不同范畴的实践。

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学生体会资源安全 感受社会稳步发展

同学参观过后各有体会，其中旅港开平商会学校中三生梁衍晴从车厂见识到车胎和洗车水循环再用，与国家采取环保措施节省资源互相呼应，深刻体会到资源安全与日常生活息息相关。

棉纺会中学中四同学江依洁与陈秋彤分别指，《香港国安法》就如穿梭在社区的巴士一样随处可感，国安号巴士宣传正好见证了国安法实施六年来，香港政治环境转趋稳定，令她们更明白维护国家安全的重要性。