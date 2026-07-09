星岛申诉王 | 深水埗公屋户长期囤物走廊 揭曾拍电影又多次闹企跳 房署已清理兼找社工跟进

深水埗富昌邨一位公屋户主，长期将大量网购包裹堆满单位内外，令公屋走廊沦为「私人货仓」，影响环境卫生之余，阻碍居民出入，对走火安全构成重大威胁。《星岛申诉王》日前收到报料后发现，涉事住户原名郭继宗（宗哥），曾经在两套港产片担任临时演员，本身有严重囤物癖。《星岛头条》经跟进后，房署表示日前已完成清理有关走廊，并寻求社工跟进该住户个案。

曾于《喜剧之王》反串饰演学生妹

深水埗富昌邨富盛楼一个公屋单位走廊，长期堆放数以百计的网购包裹，种类包罗万有，涵盖食品、玩具、衣物及日用品等，几乎堵塞整条走廊，有坐轮椅的长者难以通过。亦有网民质疑包裹数量过多，有偷窃的嫌疑。

《星岛申诉王》日前上门调查后，发现涉事户主为58岁的郭先生，街坊惯称其为「宗哥」。宗哥曾于港产电影《喜剧之王》中反串饰演学生妹，且在《我要做Model》中饰演应征者，属临时演员出身，亦曾报称从事摄影工作。此外，宗哥有25宗盗窃案底，2017年曾因盗窃猫粮及电芯被判囚25星期。不过宗哥向记者否认近期堆放的物品是偷窃而来，并出示网购记录。

正跟进个案的房委会委员、立法会议员梁文广向《星岛》指，有向房署了解事件，引述房署回应指已于7月4日到场清理走廊杂物，现时每日到场巡查数次，并无发现杂物，经初步了解，单位内大部份都是网购及未拆封的物品，暂时未见有衞生问题。房署亦已联络社署，稍后会连同社工上门家访。

梁文广今早（9日）亦派人到现场了解，可见涉事走廊现时杂物已清理。

对于公屋住户囤积问题，梁文广则表示，囤积杂物问题在本港多个公共屋邨常见，像宗哥这类个案，即使清理后，往往短期内故态复萌，背后多涉及心理或行为习惯因素。因此，现阶段应为宗哥提供系统性评估、辅导及治疗，解开其心结，才能真正对症下药。

涉事公屋户主当临时演员剧照

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邨内著名「麻烦友」 平日待人友善惟囤物癖严重

据了解，宗哥平时为人友善，待邻居有礼，亦会与小朋友分享玩具、向街坊派礼物，颇受家长欢迎。然而其有严重囤物癖，一旦要清理其物品，反应会极大。翻查资料，宗哥过去曾多次闹出企跳、声称「开石油气」等事件，起因都是有人要清理其物品。据悉，其在邨内亦是知名「麻烦友」，房署对其亦颇为头痛。

宗哥周四致电《星岛》记者，经报道后，走廊清理问题已经解决，已有不少街坊前来取走物品，现时剩余数量已不多，并在房署工作人员的帮助下，放在垃圾房处理。

房屋署回复《星岛申诉王》，表示十分关注屋邨公众地方的环境衞生，根据「屋邨管理扣分制」（扣分制），租户如放置任何杂物、财物或物品在屋邨公众地方，造成阻塞或妨碍清洁工作，可被发出书面警告，在两年内再犯会被扣7分。如租户在两年内被扣满16分，其租约会被终止。

就个案涉及一名有特别需要的住户，富昌邨屋邨办事处（办事处）人员自2012年起，于日常巡查期间曾偶尔发现有关住户在其位于富诚楼的单位楼层走廊摆放杂物，每次均会耐心向其讲解触犯扣分制的严重后果及作出劝喻，有关住户除了分别于2015年及2019年获发书面警告外，一般均会在人员劝喻后将杂物移走，由于该住户是一名有特别需要的人士，办事处当时已在得到他本人同意之下将其个案转介相关社福机构及医院管理局，以便向他提供更专业的协助。自2019年以后，办事处再没有有关该住户于走廊放置杂物的记录或投诉。

直至今年7月2日，办事处再接获相关投诉，随即派员到场跟进，发现有关住户在楼层走廊摆放杂物，遂按扣分制向他发出书面警告。经办事处职员劝喻及协助后，所有杂物均已于7月4日完成清理。办事处其后一直密切监察情况，至今并没有在相关走廊上发现杂物。在住户同意下，办事处已将个案转介社会福利署提供协助。办事处会继续加强巡查工作，并与社会福利署保持紧密联系，向该住户提供适切支援。