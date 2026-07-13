星岛申诉王 | Foodie真金白银光顾写食评 反遭餐厅AI改图诬告借负评屈钱

餐厅口味向来见仁见智，但近日一则食评影片，竟演变成一场罗生门！一名在观塘上班的网民，日前自费光顾区内一间台湾牛肉面店。因觉得食物质素欠佳，他便在网上发布负评。没想到事隔不到一个月，涉事餐厅竟发文「公审」反击，更疑似利用 AI 伪造对话截图，诬蔑事主借机「屈钱」、勒索「收保护费去旅行」。事件随即引发网民热烈讨论。虽然餐厅最终发表了道歉声明，但事主依然决定报警处理，希望借此经历，警醒大众关注网络 AI 造假问题的严重性。



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自费食评惹回响 网上现AI假图指「收保护费」

近年网络上兴起不少Foodie（美食爱好者）分享食评，其中网民following.lilybara在社交平台追踪人数近9,000人，她表示自己在观塘上班近四年，平日习惯在社交平台分享观塘美食及旅游点滴。她指虽然曾有餐厅邀请免费试食或提供稿费，但她一律拒绝，更强调所有食评均是全自费、实话实说。

今年6月2日，lilybara自费$69于观塘一间名为「熬匠。台湾职人牛肉面」的餐厅午膳。由于当日食物质素令她大失所望，加上餐牌使用AI制作，文字内容错漏百出，令人觉得十分敷衍，她遂于翌日凌晨发布影片表达真实感受。帖文随即引发大批网民回应，不少人留言表示有相同经历，认为该店的水准有待改善。

直到6月28日，有用户在社交平台Threads发文，指「KOL向餐厅屈钱不成」，「直接出负评」，虽没有指名道姓，但是贴上了following.lilybara对该台湾餐厅的影片截图，并附上一张声称是事主「威胁餐厅」的对话截图。然而事主细看下，发现该截图的文字语气不通、语法逻辑混乱，再细看下更能看到字体笔划歪斜，认为是AI伪造图片。

与此同时，涉事餐厅引用事主lilybara负评他们的影片加工并发布，片中直指事主「如果唔讲佢差（负评餐厅），其他餐厅收唔到钱，点去意大利？」，并以对方当日「将食物食清光」作为食物好食的证据；lilybara则反驳指，不浪费食物是对食物的基本修养，绝不代表认可食物质素，更不应成为餐厅推卸责任的挡箭牌。同时她留意到有foodie的帖文，指该老板曾在现实中向他人声称「有网红想合作但被拒绝，所以被唱衰」。由于当时网上只有她一人拍片给予负评，所以认为餐厅老板早有预谋要抹黑她。

餐厅出帖道歉 事主拒原谅

随著事主在社交平台列出多项证据，以及在网民群起声讨下，涉事餐厅「熬匠•台湾职人牛肉面」最终将相关帖文下架，并在社交专页发布长文公开道歉。

餐厅在声明中承认，早前对事主作出的指控纯属「子虚乌有」，并承认发布了「错误未经查证虚假之图片」，并解释小店是一家人赖以维生的全部希望，相关劣评影片令生意遭受重创，全家陷入极度恐慌与焦虑。在失去理智及心急挽救小店的情况下，犯下大错鲁莽发布截图。

对于餐厅的公开道歉及随后私讯声称是「误信行家所言」的解释，事主坦言无法接受。她质疑作为一家餐厅，在完全没有求证的情况下，竟然可以伪造文书来公审一名顾客，行为极度不负责任。

《星岛申诉王》就此事分别向事主lilybara及涉事餐厅「熬匠•台湾职人牛肉面」作进一步了解。lilybara表示由于已经整合证据并报警求助，因此暂不便透露太多细节。不过她表示希望透过今次事件，提醒公众关注「网络造假」的严重性，警惕不法之徒利用AI技术捏造证据进行抹黑或诈骗。而餐厅方面则至截稿前仍未回复。