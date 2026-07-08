星岛申诉王 | 警方加强扫荡踢爆赌网陷阱 全城掀反外围赌博保卫战

世界杯打得火热，在球迷追看球赛热血沸腾之际，警方最近不断采取行动捣破多个外围集团，日前更与廉署联手，瓦解一个操控本地球赛及收受外围（包括世界杯）的犯罪集团。

东周刊报道，随着非法赌博全面步入「数码化」时代，一班外围庄家早已渗透各大社交平台荼毒赌仔，令非法赌风一发不可收拾。不过，报道亦提到，社会上有不同持份者，已群起对抗这些害人不浅的外围赌博，掀起一场保卫反击战。

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除了执法部门密密冚赌，一班专家亦积极揭露非法赌网潜藏的骗财圈套；戒赌机构落力支援及辅导赌徒与其家人，救他们脱离过度赌博的苦海。议员则逼切地倡议政府修例，向「预测市场」展开规管行动；面对非法外围的挑战，马会亦在有节制博彩原则下提升博彩娱乐，冀能将博彩需求引导至合法渠道，从而透过缴纳博彩税及慈善捐款，回馈社会公益。

在世界杯连场激战期间，警方多次展开行动，全方位打击外围赌博罪行。其中在六月中，有组织罪案及三合会调查科（Ｏ记）展开「北岭暨蓝月」行动，以涉嫌干犯「推广或便利收受赌注」及「向收受赌注者投注」等罪名，共拘捕一百五十人，涉及赌款逾三亿元。

六月二十六日，Ｏ记与廉政公署采取代号「双刃」的联合行动，成功瓦解一个由本地足球圈人士操纵的庞大犯罪集团。该集团不仅涉嫌利用现役及退役足球员的网络，管理和收受本地与海外足球赛事（包括世界杯）的非法外围赌注，更涉嫌以行贿受贿方式操纵本地甲组足球联赛的赛事结果，从赌博中获利，至今共拘捕十九名男女，检获大量波缆纸及现金赃款，被补人士包括一名前香港足球先生及一名球会教练。

要求移除赌网广告

针对外围赌博，警方主力从宣传、教育、情报及执法四大方向，竭力阻截非法赌博活动。警方尤其重视进驻校园，开展反非法赌博的宣传教育工作，又联同民政及青年事务局、平和基金、各区灭罪委员会等，举办相关活动，让年轻人在网上遇到外围广告时有所警觉，增强抵抗诱惑的能力。至于针对网络上的非法赌博宣传，警方若发现社交媒体上出现相关广告，会立即向网络服务供应商或平台公司要求移除。

社交平台Meta旗下的Facebook、Instagram、Telegram等近年均被外围庄家渗透及利用，成为最大的吸客渠道。近日不同的社交平台又起新变化，科技专家忧虑会演变成为新的赌博平台出现，尝试拆解当中潜藏的圈套，尤其叮嘱年轻人小心。

据悉，Meta将计划推出一款暂名为「Arena」（竞技场），类似Polymarket及Kalshi的「预测市场 」平台，与此同时，Robinhood及Interactive Brokers等交易平台，也相继推出事件合约（Event Contracts），让投资者针对各式事件下注。

香港资讯科技商会荣誉会长方保侨直言，这类「预测市场 」的本质与赌博无异，投资者必须高度警惕潜在的市场操纵风险。方保侨表示，Meta坐拥旗下四大社交平台的庞大用户群，若将现时的帖文意见调查，转化为涉及金钱交易的「预测市场」，Meta变相成为庄家，透过精算赔率确保稳赚不赔。

网络供应商要把关

他指出，这类新兴平台暗藏多重隐忧，首先是市场操纵风险，情况犹如股票造市或体育赛事造假，拥有内幕消息或雄厚资金的「大户」，极易透过大额投注左右赔率，方保侨提醒：「中间有很多操作，一般市民未必看得到。」

其次是监管真空问题，目前不少平台，如Polymarket依赖区块链及加密货币技术运行，一旦发生纠纷或骗案，现有制度难以追踪；加上香港目前未有针对性的完善规管，投资者遇事恐将投诉无门。

面对「预测市场」百花齐放，方保侨特别呼吁年轻投资者慎防沉迷。由于参与门槛极低，且毋须踏足实体赌场，容易令人在不知不觉间泥足深陷，「许多人为了寻求刺激，会当作是在『买自己眼光』。以前大家可能只是对赌一餐饭，但现在有了「预测市场」，就会演变成一场测试眼光与胆识的金钱游戏。」他重申在预测市场下注体育项目，也属非法赌博，大众需要认清市场背后看不见的操作，切忌盲目跟风。

港专学院协理副校长林森教授表示，世界杯期间，赌波炽热，不少非法赌博网站变得进取和大胆，推出一些吸客招数，包括提供贴士、折扣优惠及奖券等，甚至利用名人作代言人，他提醒这些外围赌博网站均属违法。

他指出，不少赌博网站不单鼓吹赌波，甚至有诈骗成分，如盗取个人资料，或者落注容易退款难，营运一段日子后突然消失，令赌徒血本无归。他认为，政府应加强监管，网络供应商倘若发现有网站违法，立即举报及终止服务，为社会把关。

非法赌博近年越来越猖獗，全球外围注码年涉十三万亿元，有研究指出，在二○○三年至二○二三年的二十年间，港人在外围输掉的金额高达二千五百亿港元，年轻赌徒近年更有持续上升趋势，当中不少因沉迷外围赌博导致债台高筑，有的甚至为了「扑水」还债，被犯罪集团控制，强逼交出个人银行户口被用作洗黑钱，或威胁进行如淋红油追债等刑事罪行，沦为不法分子的傀儡。

宣传外围赌博祸害

为了协助赌徒及其家人解决过度赌博问题，提供戒赌服务，政府于二○○三年成立「平和基金」，资助路德会青亮中心、东华三院平和坊、明爱展晴中心及锡安社会服务处勗励轩辅导中心四间戒赌中心，提供预防及缓减与赌博有关的问题，广泛协助赌博失调人士。

根据基金研究数据显示，二○二○年至二○二四年这五年间，共有逾六千名赌博失调者接受辅导，其中二○二四年的求助人数为一千五百多人，较二○二三年的一千三百多人，上升逾百分之十五。未成年的求助数字，亦由二○二三年起持续上升。

其中路德会青亮中心的中心主任梁翠仪，多年来协助不少涉及赌博欠债的个案，亦见证许多赌博问题家庭的困境，不乏年轻求助个案之外，其中有的因沉沦外围赌博欠下巨债无力偿还，不但令其家人陷入代还债的漩涡，他自己亦为了钱，将个人银行户口转售给不法分子，结果户口被揭发用作洗黑钱而被警方拘捕，最后因洗黑钱罪名成立被判入狱，影响一生。根据法例，「洗黑钱」最高可被判罚款五百万元及监禁十四年。

梁翠仪认为解决外围赌博问题预防胜于治疗，必须加强对年轻人沉迷赌博祸害的宣传及教育，让他们意识到赌博是有机会上瘾，面对欠债和被追债的情绪压力，以及提供理财管理教育，三管齐下让青少年对沉迷赌博有戒心。

马会足球博彩 新玩法迎抗外围

今届世界杯决赛周队伍增至四十八队，合共一○四场比赛，马会的足球博彩服务「足智彩」为提升顾客体验，早前新增多个投注选项，包括「球队入球大细」、「球队开出角球大细」、即场「下一名入球球员」及即场「任何时间入球球员」等。

其中「任何时间入球球员」玩法，是指预测指定球员在法定比赛时间内取得入球即算中彩，例如投注人士观赏巴西对海地球赛时，想以「任何时间入球球员」玩法买巴西曼联球员根夏入球，只要他在全场赛事中入得一球，就有钱收。

「球队入球大细」及「球队开出角球大细」的项目，不必理会哪支球队是胜方，而是预测其中一队在法定时间内的入球或开出角球总数，是高于（大）还是低于（细）马会预设的盘口。另外，亦值得留意另一个玩法—「同场过关」，在同一场球赛中，将两个或以上的不同投注项目（例如主客和、总入球数、角球数或首名入球）串在一起，只要该组合内的所有选项全中，即可赢得相乘后的高赔率派彩，属以小博大的进阶玩法。

议员倡政府修例「封网」

面对非法赌博问题日益严重，尤其对年轻人造成深远影响，立法会议员吴杰庄（圆图）在七月七日会就「预测市场」及非法赌博问题召开记者会，宣布进一步行动。

吴认为现时针对新兴的「预测市场」平台缺乏监管，建议当局研究是否需要由电讯商协助拦截、封锁进入「预测市场」网站。他坦言「封网」未必能做到百分百阻截，但至少能减少部分青年人在不知情下误堕法网。

他同时建议政府检讨现行《赌博条例》，有必要更新相关内容，更重要一环，应规管社交平台上的非法赌博网站广告，以及网红和Meta等社交平台是否需要承担责任，「宣传金融或投资产品也须持有相关牌照，但这类非法赌博广告却没有任何牌照要求，形同『甚么都可以做』，存在灰色地带。」

有关如何反外围赌博的详尽报道，请留意今期《东周刊》。

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