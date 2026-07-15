星岛申诉王｜鹿茸有塑胶味土茯苓淀粉制 踢爆深圳连锁店9款药材5款假

早前有本港中医师踢爆，深圳莲塘口岸及多个热门消费点，有连锁中药店主打「全场10元一包」，却以平价豆染色冒充酸枣仁出售。《星岛申诉王》追查发现，该店贩售的药材涵盖茯苓、石斛等普通煲汤料，以至鹿茸、人参等名贵药材，均划一每包售价10元。记者购入其中9款药材交由中医师鉴定，结果证实有5款为假货，其余4款亦属劣质次货。医师警告，这些假药材不但毫无药效，误服更会危害健康，严重甚至可导致肾衰竭。

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店员拍心口保证「放心买就行」

《星岛申诉王》记者实地走访其中一间店舖，见到各类货品均以透明胶袋包装，袋面贴著药效、有效期、保存方式及批发来源的标签，无论名贵药材还是普通煲汤药材，全场货品10元一包。记者当场购入九款药材，包括鹿茸、人参、酸枣仁、花旗参、土茯苓、白茯苓、玛卡片、当归片及石斛，惟细看包装，虽有包装日期、保质期和食用方法，却没有店舖名称，地址只笼统写著「批发市场」。

面对记者查询，店员坚定表示，「你放心买就行，不会有假。我们有很多门店，我们自己公司打包装，什么检测都过关，没有我们不敢在这里卖。」

对于十元一包的平价名贵药材，市民看法不一。罗太直言难以置信：「鹿茸怎么可能这么便宜？正常应是鲜红色，这种灰黑色的不是变坏就是假货。」黎太也认为，十元在香港根本买不到人参，断言该店出售的是假货。然而，王太却抱持相反意见，认为内地物价本来就低，因此毫不担心药材的真伪。

5款假药材破绽逐个捉

记者将购得的9款药材交由执业中医师李灼梅鉴定，结果发现其中5款为假货。李医师以鹿茸为例指出，正品应呈深红褐色，中间布满细密的红色蜂巢状孔眼，并带有特有骚味及微腥味。反观记者买到的「十元鹿茸」，外观却状似树皮，触感坚硬，孔眼参差不齐，甚至散发出一股塑胶味，医师断定明显属伪造品。

李灼梅医师再详细拆解了其余4款「十元假药材」的破绽：

酸枣仁：平价兵豆染色冒充

她指，正品酸枣仁具养心安神功效，呈紫红色，表面有纵横纹理且触感带有油脂，其内地批发价高峰期曾高达每公斤过千元人民币，十元一包绝无可能。记者购买的10元包酸枣仁，实为毫无药用价值的「兵豆」种子，经人工染色冒充，不但颜色极不自然，质地亦偏干无油脂，完全欠缺天然纹理。

土茯苓：疑为淀粉压制 散发化学怪味

正品土茯苓带有难以模仿的天然药草香。反观该店的十元次货，不但粉质重、触感死硬，更散发出一股刺鼻的化学怪味，李医师怀疑这些假货纯粹是以淀粉混合化学物压制而成。

玛卡片：劣质植物或淀粉充当

正品玛卡片价格向来高昂，外观以黄铁色为主，质地偏硬且带有天然植物香味。然而，该店的平价玛卡片却毫无玛卡成分，明显是以淀粉压制，或使用其他平价植物切片鱼目混珠。

石斛：毫无胶质 满口粗渣

正品石斛呈黄绿色，质地坚实并带有淡淡草腥味；最大特征是咬开后胶质丰富、黏润顺口，咀嚼后几乎不留残渣。相反，假冒石斛不仅表面粗糙、整体结构松散，咬下去更是毫无胶质感，只会留下满口粗硬的纤维残渣。

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人参、花旗参、当归片、白茯苓：为低质货

李医师指，正品人参要看「炉头」（人参头部）及须芯。10元人参从外观上判断未必是假货，但是属于低档次的普通参状」。至于花旗参方面，正品质地坚硬，有绵密横纹状，闻上去有自然清香味；李医师指10元花旗参可能是西洋参，也是低档次货品。

其次，正品当归片摸下去质地油韧，有自然清香；10元当归摸上去都会有些油份，闻上去都会有些当归味，但不浓，所以这可能未必是一个很好品种的当归。」白茯苓因本来价格不高，因此也推断是低档次货品。

部分药材经中医师鉴定为假货后，记者随即根据包装上提供的服务热线致电查询，希望对方作出回应。电话虽然拨打得通，但至截稿之前，多次拨打仍无人接听。

李医师呼吁，市民切勿贪便宜，建议市民都是以价钱为实，若果品种不同，或食用冒充药材，吃了后的功效不太大，假药材会有肾衰竭或者肠胃不适的问题。

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