星岛申诉王 | 公屋走廊堆满包裹变私人仓库 直击揭户主影坛身份：我有囤物症

深水埗富昌邨一个公屋户主，长期将大量网购包裹堆满单位内外，令公屋走廊沦为「私人货仓」，不仅严重影响环境卫生，更对走火安全构成重大威胁。《星岛申诉王》深入调查和采访，发现涉事住户原名郭继宗，曾经在两套港产片担任临时演员。面对网民质疑包裹是「偷窃所得」的指控，他接受访问时极力澄清，强调所有物品均为个人出资购买；同时，他亦坦承自己患有「囤物症」，因无法克制购物欲而导致杂物泛滥。然而，尽管包裹霸占走廊的情况夸张，邻里街坊竟一致表态认为涉事户主是好人，背后的故事耐人寻味。

现场直击包裹堆积如山

《星岛申诉王》发现，深水埗富昌邨一个公屋单位走廊，长期堆放数以百计的网购包裹，种类包罗万有，涵盖食品、玩具、衣物及日用品等，几乎堵塞整条走廊，有网民更质疑包裹数量过多，有偷窃的嫌疑。

记者上门调查，锁定涉事户主为58岁的郭先生，街坊惯称其为「宗哥」。深入接触后得悉，宗哥曾于港产电影《喜剧之王》中反串饰演学生妹，且在《我要做Model》中饰演应征者，属临时演员出身，亦曾报称从事摄影工作。此外，宗哥有25宗盗窃案底，2017年更因盗窃猫粮及电芯被判囚25星期。

翻查相关新闻资料，宗哥堆放包裹阻塞走廊的问题已存在数年，房署在2013年因房署上门清理，他当时曾扬言轻生阻止，事件持续十多年。虽然物业管理公司不停在当眼处张贴多张告示，要求宗哥限期清理，惟宗哥未有理会，继续将新到货物随处堆放。记者抵达现场视察时，发现情况较报料描述更为严峻，包裹堆积高度及腰，部分货物更已明显变质，散发出阵阵酸臭味。

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涉事公屋户主当临时演员剧照

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否认盗窃自认患有「囤物症」

记者于单位外守候期间，恰好目击宗哥拉著一车新包裹返回住所，随即上前了解。宗哥主动回应网民对他的质疑，他否认包裹是偷窃所得，并向记者出示自己的淘宝及拼多多购物记录，「怎么偷自提点？我自己真金白银买回来。」记者随机检查了部分包裹，发现收件人姓名及地址都是宗哥的账户。

宗哥受访期间更自揭患有「囤物症」，承认难以自控购物行为，惟其单位仅168平方呎，空间极为有限，根本无法容纳数量庞大的货物，故将部分包裹堆放于走廊及公共空间。他更邀请记者进入单位拍摄，只见室内几乎被杂物完全填满，屋内弥漫的特殊气味令人大感不适，记者与摄影师须轮流步出走廊呼吸新鲜空气，卫生情况实在令人堪忧。

宗哥再续称，他非常喜欢和小朋友分享礼物，指自从拼多多和淘宝出现后，他不用再去内地批发玩具，直接用手机直接购买即可。他透露，虽然他是靠政府综援金为生，同时因为有个人疾病，无须向房署缴付租金。他每天规定自己只会用70元用作衣食住行，「拼多多一包气球才十几元，足蜻蜓、灯笼那些也是十几多元就就有一大包。我平日非常节省，在内地网购一些方便面和饮料用左早午餐。晚上我会对自己好点，有时会选择两餸饭。」

房署正关注事件

尽管走廊杂物严重阻碍通道，甚至轮椅使用者亦需绕道而行，惟记者在邨内访问多名街坊时，却获得一致正面评价。轮椅出入受阻的婆表示，宗哥人品好好，对走廊堆放杂物不认为有问题；另一名邻居陈师奶（化名）则指，宗哥的物品并不阻碍自己，不认为有问题；居于该邨逾十年的李同学更形容宗哥「好好人」，经常赠送物资予邻里。

街坊对宗哥采取包容态度，但邨内管理人员却无法视若无睹。据了解，房屋署人员曾多次要求宗哥清理走廊杂物，惟每次劝喻均引发激烈反应。宗哥在访问中直言，房署日前亦限令他于一日内清空所有物品，他亦继续以死相逼作回应。

根据屋邨管理扣分制，公屋走廊及楼梯等公众地方严禁摆放杂物，违者一经证实，可被扣减7分；若住户于两年内累积被扣满16分，有权终止其租约。房屋署回复《星岛申诉王》查询时指，现时正关注事件。

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