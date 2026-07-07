星岛申诉王 | 儿童绘画比赛被网民踢爆黑幕 怪兽父母为帮子女夺奖「课金买Like」

怪兽家长为了帮子女争夺奖项，到底可以做得多绝？近日有网民在社交平台发文，指某机构举办的绘画比赛中，增设了一个以 Facebook 点赞率（Like 数）决定胜负的「网上人气大赏」。其中一幅作品的点赞数目异常高企，网民点进去细看，赫然发现按赞的帐户几乎全来自菲律宾和印尼，质疑有人「买 Like」作弊，批评此举令比赛变质，更抹杀了其他认真参赛小朋友的付出。

《星岛申诉王》向相关业内人士查询，对方透露在市场策划范畴中，花钱买点赞来制造人气非常普遍，而且费用低廉，但父母为了让子女获奖而买赞则比较罕见。主办机构则回复表示，就有关「网上人气大赏」有参赛者涉嫌「买Like投票」的质疑，该会高度关注并正全面了解情况。

家长为赢比赛买LIKE

根据网民的资料，该绘画比赛由Hkcac香港创意艺术中心主办，当中网上人气奖大赏奖项，则取决于Facebook网页「点赞」数量决定。其中一幅画作的点赞数目超过200，远远抛离其它参赛作品，只要仔细观看，该点赞列表上的facebook账户则几乎清一色是外籍人士。

该名网民批评这种「买LIKE」行为完全扭曲比赛的本质，直指一场本应鼓励创意的儿童绘画比赛，最终演变成家长之间的财力大比拼。对其他用心参赛的参赛者不公平，令比赛失去应有的意义。

买like服务低至200元起

《星岛申诉王》追查发现，网上有专门提供「买LIKE」服务的商家，标榜「香港注册公司」、「24小时营业」的字眼。价格也相当低廉，以1000个赞为例，「香港赞」（即全部来自本港的fb用户）的价格为900港元相对较贵，而「全球赞」（即来自全球的fb用户）只需200港元。

有从事市场营销的业内人士表示，在市场营销层面，的确有不少用户购买like而推高帖子的互动率，过往也听到有坊间举办比赛，但家长通常是呼吁亲朋戚友帮手点赞，很少听到有家长会花钱买点赞服务。

主办机构：高度关注买赞行为

主办机构Hkcac香港创意艺术中心回复《星岛申诉王》查询时表示，该会向来非常重视各项比赛的公平性、公正性及透明度，就有关「网上人气大赏」有参赛者涉嫌「买Like投票」的质疑，该会高度关注并正全面了解情况，并正就相关投诉进行内部核查。

主办机构续称，针对网上投票活动，该会设有相应的监察机制，如发现任何异常投票数据或违反比赛条款之行为，将会采取保留取消其参赛或获奖资格的权利。

大家又有没有见过怪兽家长的行为？欢迎留言讨论。

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