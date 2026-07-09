星岛申诉王 | 港妈为悭钱菜刀改装床褥女儿睡到腰痛　 专家警告易引发急性腰痛

人一生有三分之一时间在床上度过，选择一张合适的床褥可说是重要至极。但近日有网民在社交平台分享，指母亲为了将一张尺寸不合的床褥塞入床框，竟强行用菜刀将床褥切开，惹起网民热议。《星岛申诉王》分别向事主了解详情，以及访问脊医，探讨自行裁剪床舖有何影响，以及该如何选择正确的床褥。

被裁床褥边缘高低不平

网民Wendy日前在社交平台贴出床褥被切割后的照片，指「个床褥唔啱size ，老母当自己人形photoshop拎住把菜刀直接crop咗个床褥」，而不少网民亦有留言表示身同感受，指家中亦长辈亦有做过相类近的事情。

《星岛申诉王》记者向事主了解经过，她表示早前因家中猫只在旧床褥上小便，需要更换新床，刚巧有朋友多出一张全新床褥，其母亲本著不浪费、不花钱的心态，于是在未有量度家中床框尺寸的情况下，直接将床褥搬回家。岂料发现尺寸不合，妈妈竟然用菜刀直接将床褥边缘多出的部分切走。

虽然经裁切过后的床褥可以安放进床框，但事主Ｗendy表示，床褥被裁切的边缘高低不平，若身体没有压住边缘感觉尚可，但只要晚上睡觉一翻身，压中被切开的拼接位，便会感到不适，更自嘲形容自己犹如童话故事中的「豌豆公主」，整晚「周身唔聚财」。

物理治疗师警告：结构解体极易引发腰痛

《星岛申诉王》访问香港物理治疗师协会会长欧阳健，他表明绝对不建议市民自行切割床褥。他解释指，无论是弹簧抑或记忆棉床褥，均是一个整体的压力分散系统。自行切割会切断边缘的加固钢丝或独立袋装弹簧的连结，会导致结构解体；即使是太空棉或乳胶床褥，切走边缘加固设计（Edge Support）后，边位亦会变得软塌。当承托力不平均，臀部及腰部会过度下陷，令脊椎无法保持自然生理弧度。长期睡在失去承托的床褥上，肌肉无法放松，极易引发急性腰痛。

除了对身体承托不好，同时亦潜藏著卫生危机，因为切开床褥会破坏外层防螨、透气的保护面料，令内层棉絮外露，容易滋生尘螨和霉菌，有机会引发皮肤或呼吸道过敏。

面对被破坏的床褥，欧阳健医师坦言无法补救，最安全治本的做法是更换一张尺寸合适的新床褥，并强调：「治疗脊椎疾病的医疗成本，远比一张新床褥昂贵。」

三大选购床褥心法

为让大众睡得健康，欧阳健医师分享挑选床褥的三大心得：

亲身试瞓：购买前必须亲身试瞓，当场平躺及侧躺至少10至15分钟。 亲友协助检测：试瞓平躺时，可请亲友将手放入腰部与床褥之间的空隙。若手掌轻易穿过代表床褥太硬；若整个人下陷则代表太软。至于侧躺时，耳朵、肩膀、臀部到脚踝应连成一条水平直线。 按体型选择：体重较重人士需选择较硬、承拓力较强的床褥；体重较轻或长者，则适合具备缓冲、表面较软的款式，以减轻骨骼受压点的压力。

他同时引述权威医学期刊《刺针》的研究指出，中等偏硬（硬度约为5至7分，10分为最硬）的床褥，对减轻慢性腰痛最为有效。

换床褥需重配枕头

一般高质素床褥的寿命约为7至10年。欧阳会长提醒，若床褥出现肉眼可见的凹陷、起伏不平并带有杂音、睡醒后腰酸背痛（活动后痛楚减轻），或睡眠质素无故变差，便应尽早更换。同时，定期将床褥旋转或翻转（头尾对调），有助平均分配受压点，延长使用寿命。

此外，市民换床褥时常陷入一个误区，就是忘记重新评估枕头高度。若新床褥较软，身体下陷幅度增加，原有枕头便会显得太高，反之亦然。只有床褥与枕头完美配合，才能确保整个脊椎得到水平支撑。

相关报道：星岛申诉王买新床褥-送不明昆虫-港女忧虫患祸延全屋-专家分享两招灭虫