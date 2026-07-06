星岛申诉王｜前校监被指偷八达通 斥又一城保安好人当贼办：是非不分

「路不拾遗」本是美德，但前幼稚园校监「猫猫校监」吕诗慧（吕校长）却因此惹来麻烦。她日前在九龙塘又一城商场停车场拾获一张八达通卡，在失卡旁边的车辆挡风玻璃留下自己联络方法，希望等待卡主致电认领，并暂时保管失卡，岂料却被商场保安要求立刻交出失卡，否则恐涉偷窃。

吕校长随后在社交平台拍片吐苦水，质疑保安「是非不分、办事能力低」，引发网民热烈讨论。吕校长事后接受《星岛申诉王》访问时澄清，她熟悉该商场超市客服职员，并再次向对方留下自己联络方法，由于当日她身体不适，因此她未有即时将失卡交到商场客服，她先到附近餐厅稍作休息，期间收到商场保安的来电，指她涉嫌盗窃。

她强调，自己出发点纯粹是想帮失主找回失卡，并质疑保安处事态度，直言：「我只想解决事情，让车主拿回失卡，但不应该『好人当贼办』，这样是不对的。」

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保安电话「追魂call」斥偷窃

吕校长在个人社交网站拍片讲述事发经过，事发当日，她相约朋友在又一城商场餐厅会面及用膳。事发当日下午2时30分，她泊车后发现地上有一张八达通卡，因担心车主因遗失八达通卡出闸需缴付高额泊车费，她先在邻车留下字条及联络电话，再到相熟的连锁超市服务台留下个人联络资料，自己则先保管失卡，打算直接归还给失主。

吕校长指因事发时疑血糖低头晕，加上须到餐厅与友人会面，她于是离开超市前往餐厅用膳。直至下午2时45分，她收到商场保安来电，她形容对方语气强硬，要求她必须立即将失卡送往管理处。吕校长一时无法走远，建议车主或保安前往她用膳餐厅附近的顾客服务部取回，却遭对方一口拒绝。

吕校长引述对方指：「那就是说要等你开完会？那你偷东西了，那我要报警。」她更指对方重复数次「你不拿来，你就是偷东西。」令她感到气愤难平：「我执到东西交给你，到现在已经变成我偷东西……我说你喜欢报就报，其实也不用那么麻烦，警察就在楼下，你叫他下来抓我！」

即睇吕校长拍片讲述事件经过

为免节外生枝，吕校长在下午2时50分待友人到达餐厅后后，将拾获的失卡送到顾客服务部，并坚持要顾客服务部的职员「落案」备注，以免再被人曲解。她事后怒轰商场保安「没有训练、逻辑崩坏…如果我要偷，怎会留下名字和电话？」

事件曝光后，网民议论纷纷，有网民认同商场保安说话技巧不当，亦与客服人员团队沟通不足，形容事件为「好心冇好报」，但亦有网民直指若一早将失卡直交管理处，便不会发生上述一连串误会。

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律师：主动留下联络不构成不诚实意图

执业大律师陆伟雄表示，事件症结在于女事主是否拾遗不报，若事主只想过交还但没有任何行动，才会被推论有犯罪意图；但女事主既然交回商场客服及主动留下联络方法让失主联络，便不构成不诚实意图。他强调路不拾遗是美德，同时建议尽快归还才能保障清者自清，以免引发更大误会。

《星岛申诉王》向又一城商场查询事件，发言人回应，根据内部纪录，吕女士于当天下午3点前将相关八达通卡交到LG2客户服务处，失卡人士则于下午3时47分领回。截至目前，商场并未接获吕女士或八达通卡主任何形式的正式投诉。

发言人强调，商场一直按照既定指引处理拾获失物， 并确保相关程序均符合私隐及个人资料保护要求， 包括即时将失物移交大厦控制室、进行登记及妥善保管， 以及根据可得资料尝试联络相关机构或失主， 并于核实身份后安排归还。商场土亦会加强前线员工、 保安团队及租户客服人员的沟通，确保各方处理流程一致， 保障顾客权益，现正检视相关流程，并已加强员工培训及跨部门沟通， 以持续提升客户服务质素。