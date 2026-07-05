星岛申诉王 | 港人珠海用餐 汤中捞出手机 网民盏鬼回应：惊过见到曱甴

港珠澳大桥交通便利，加上成为港车北上指定口岸，不少港人会选择前往珠海短途旅游。近日有港人在Threads公开在珠海用餐的经历，火速成为网络热话。

事主一家日前在珠海某海鲜酒楼用膳，家人竟在汤中捞起一部手提电话，庆幸各人尚未饮用汤水，立即叫酒楼侍应处理；后来他们查知是负责传菜的大叔，在送运食物过程中不慎把手机跌进汤里亦不自知。

酒楼惊现「Samsung汤」全经过：

由于事件着实罕见，事主在帖文中也不禁说「食物有曱甴我听过，有电话我真是第一次见」。虽然他也相当厚道，未有直接公开酒楼名称，但从他发布相片展示的纸巾盒所见，泄露了涉事酒楼应在珠海斗门。斗门因为设有大型海鲜市场，一向吸引不少港澳居民前往尝鲜，而该酒楼在斗门亦颇为有名。记者曾致电酒楼查询事件，惟接听店员均一律说对事件不知情、不评论。

有关帖文发布后，引起不少网民讨论和留言，当中不少都相当幽默有趣，包括指电话丢进汤里，当真「Samsung一汤」和「三星汤」；有人又形容电话变成了食材，语带相关说「既可煲电话粥，又可以煲汤」。

手机细菌量高 事主无饮汤算幸运

另有网民笑言，若果事主一家不知就里地继续饮汤，「饮饮下发现汤中有电话又震又响便吓死」。事主透露说，手机捞出时已经故障，不能开机，应难以维修要报销，并澄清该部为小米手机。部分网民则指出事主十分幸运，因为手机平均细菌量比马桶要高十倍以上，万一他们把汤喝了，很大机会有损健康。

港人北上消费和用餐十分平常，大家有没有曾经遇过什么食安问题和特殊经历？欢迎留言讨论。

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