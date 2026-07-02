星岛申诉王｜港妈新居拜四角室内化寳焗到抖唔到气 衣纸舖拆解3大错处：唔系咁拜

新居入伙进行「拜四角」仪式，向来是不少香港人祈求家宅安宁的传统惯例。有网民近日在社交平台发文分享，指长辈在其新居进行拜四角仪式期间，坚持在室内烧衣纸化宝，岂料浓烟瞬间充斥全屋，她形容现场「浓烟大到抖唔到气，差啲焗死」。帖文随即引来大批网民热议，不少人更质疑拜祭方法有误，认为室内化宝恐会招惹游魂野鬼。《星岛申诉王》访问衣纸铺负责人，讲解正确的「拜四角」步骤与注意事项。

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从事主分享的相片所见，进行拜四角仪式时，单位已摆满家私，书架、梳化、电视、抽屉柜等。单位中央位置放有衣纸、香烛等祭品，并以铁罐盛载焚烧，现场浓烟密布。 帖文掀起网上热议。除了有网民忧虑室内化宝存在火灾风险之外，亦有不少人质疑仪式程序有误，例如「是否不应先搬入家私才拜祭？」，事主则解释，因搬迁时间紧迫，故仪式于家私入屋后进行。

拜四角宜在未装修前进行

同安衣纸铺负责人Kaka受访时指出，「拜四角」的正确时机应在收到新屋锁匙后、尚未进行任何工程或装修之前。她强烈不建议在室内焚烧衣纸，因风险极高，应选择通风良好或户外位置进行。

她补充，屋内烧衣并不会产生所谓「招惹鬼神」的反效果，危险之处主要在于密闭空间内进行明火活动。Kaka解释，「拜四角」原意如同向神明打个招呼，对象不一定是孤魂野鬼，而是告知上一手留在单位的「神明」或祖先灵位，透过仪式通知他们「新住户已入伙」，请其跟随旧护主离开。

即睇拜四角的正确步骤

关于拜四角传统做法，Kaka表示所需祭品包括：四角衣一份、腩肉一块（切成五件）、连皮烧肉及肥猪肉（切成五粒）、苹果六个、红萝卜一条、五色豆各少许、有壳花生五份、糖果五份、烧酒一支（或五小杯）、白米五小碗。

步骤方面，先在大厅四角及中央摆放祭品，中央位置铺上红纸，放置四角衣、两个苹果及其他材料各一份；四角则各放一份材料。摆好后，先点燃中央的蜡烛再点香，四角则从靠近门口的一角开始顺序点燃。

完成点香后，从大门开始依次向四个角落祭拜，回到中央诚心祷告。最后，当香烛烧至一半时，按摆放顺序收起所有衣纸，拿到室外或屋苑指定的化宝炉进行焚烧。

Kaka表示，这类祭拜仪式纯粹求个心安，「觉得有需要就做，无需要就唔做」，但再三呼吁必须以安全为首要考虑，避免酿成火灾。

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