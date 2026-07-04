星岛申诉王 | 过龙江葡挞登港遭劣评太甜 店家亲解「葡澳蛋挞」配方差异

来自葡萄牙、号称「世界第一」的葡挞名最近店登陆中环，引来不少人排队朝圣。然而，《星岛申诉王》发现，社交平台上有不少人热议，批评其口味「甜到糖尿」，表示「宁愿回头吃KFC」，亦有人指港人口味难以接受正宗葡挞。记者分别找来店家以及中葡混血大厨John Sir现身说法，店舖总经理Fábio Pombo指，正宗葡挞跟港人熟知的连锁快餐店或澳门葡挞是两种不同的甜品，店舖为了配合香港人口味，已调整配方减甜；而John Sir亦教大家，可以配搭黑咖啡或清茶平衡葡挞的甜腻。

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食客意见两极

中环新开的过江龙葡挞店，烈日下人龙不绝，有本地市民专程光顾，亦有游客慕名打卡。虽然店外大排长龙，但《星岛申诉王》记者Elaine实测，排队约7分钟便成功买到新鲜出炉的葡挞。记者试食后，认为葡挞外皮酥脆，带有肉桂香气，但内馅与港人平时习惯的葡挞相比，蛋味较淡，质感亦没有那么幼滑。

现场食客的反应亦相当两极，市民李生认为葡挞「很甜」，亦有人觉得内馅略为黏腻、不太弹牙，表示「如果吃过一个后要再排队买就不可能了」。不过，食客Minnie就大赞葡挞够新鲜够脆、内馅软熟，认为甜度适中，以$15的价钱有如此质素十分惊喜。

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店家强调与澳门葡挞不同配方

面对网民及食客的意见，店舖总经理Fábio Pombo强调，他们的品牌源自葡萄牙，与大家熟知的澳门葡挞「完全不同」。他解释，正宗葡挞「Pastel de Nata」在葡语中意指「吉士挞」，主要基底为牛奶，鸡蛋比例极少，并会在糖浆中加入肉桂棒熬煮，形成独特香气。相反，澳门葡挞则以鲜忌廉、鸡蛋及牛奶为主，无论是食材或口感都存在差异。

对于「太甜」的批评，Fábio Pombo透露，现时香港店舖的配方，其实已经因应本地口味作出调整，在不影响原有配方的前提下尽量减低甜度。即使有争议，店舖生意依然兴旺，平均15分钟出炉一次，日卖高达数千个。

中葡大厨John Sir教路 配黑咖啡平衡甜腻感

《星岛申诉王》特意请教中葡混血大厨John Sir，他指传统的葡萄牙葡挞确实比香港人习惯的口味甜，当地人制作时，只会用牛奶、鸡蛋和大量的糖，并配以酥皮。而且可以再根据个人喜好，另外加添糖或肉桂粉制作个人化口味。

John Sir补充，品尝葡挞的方式亦会影响味觉体验。在葡萄牙，传统食法是将温热的葡挞，配上一杯黑咖啡（Espresso）或清茶，利用饮品的甘苦或清新来平衡葡挞的甜腻感。

这款正宗葡挞是否适合你的口味？欢迎留言分享你的看法。