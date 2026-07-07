星岛申诉王 | 港车北上带烟回港被罚$5700 港男发帖警世：司机不享携带19支香烟豁免

很多港人习惯北上消费，一般旅客只要离境超过24小时，回港时就可免税携带 19支香烟。然而，这个免税优惠对「港车北上」的司机并不适用！一名港男日前经港珠澳大桥驾车回港，因随身携带香烟入境，结果被海关罚款 5,700 港元。事主事后在网上发文「警世」，提醒其他跨境车主留意。海关回复《星岛申诉王》时明确证实，在「港车北上」计划下的香港私家车司机，并不享有烟草税豁免。 换言之，司机不论离境多久，即使只带 1 支烟回港也属违法。

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事主甘先生接受《星岛申诉王》访问时称，自从港车北上计划后，每逢假日都会驾驶私家车北上消遣。事发6月27日，他跟女友驾车经港珠澳大桥到珠海玩两天，翌日傍晚时分返回香港，且合共带了40多支香烟回港，「因为以前坐火车北上，回港时都可以带19支烟，以为港车北上情况一样。我和女友带咗两包多，多出嘅数支，预计捉到都只会罚很少钱。」

携带过量香烟被罚款5700元

当甘生在港珠澳大桥入境时，海关职员发现他携带两包有多香烟。甘生本来很镇定，以为只是多了数支，岂料海关职员表示，他携带的香烟数量，比法例规定的多出超过一包，甘生大吃一惊，「职员说所有跨境汽车司机都没有免税烟优惠，所以我和女友两人，只可带19支入境。」

甘生当时也担心会否被检控入狱，幸好海关职员从香烟数量判断，相信他们并非刻意偷运香烟入境，「最终要补回烟税和基本的5000元罚款，总数5700元。」甘生表示，对于被罚款感觉十分肉赤，只能怪自己没有了解清楚条例，「所以在网上公开事件，希望提醒港车北上的司机，不要误堕法网。」

甘生回港后也在社交平台发帖提醒其它港车北上的市民，提醒私家车司机回港时并不获豁免携带19支香烟。该帖文引起网民极度关注，不少有港车北上的网民都感谢楼主分享事件，他们都说以后驾车回港时，不会再携带香烟入境。亦有网民顺势建议他戒烟。

从事汽车维修和美容行业数十年 、经常港车北上的Leo，表示自己也不知道跨境私家车司机不获豁免携带19支香烟入境，建议政府加强宣传，「当局应该在过关位置，大字标明跨境司机没有香烟免税，以免市民误堕法网。有些人一年交税都未必交到六七千元，但这样过一过关，就被罚六七千元了。」

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海关：港车北上私家车司机不获豁免

海关回复《星岛申诉王》查询表示，根据《应课税品(豁免数量)公告》（第109章，附属法例G），由任何船舶、飞机、铁路列车或车辆的年满18岁乘客为自用而放在其行李内进口的烟草，如不超过指明数量，可获豁免缴付税款。由于根据《道路交通条例》（第374章）的车辆乘客是指任何乘搭或乘坐车辆的人，但不包括该车辆的司机或指导员，因此在「港车北上」计划的香港私家车司机不获上述税款豁免。

根据《应课税品条例》（第109章），入境旅客如没有向海关人员申报其所管有而超逾免税优惠数量的应课税品，或作出虚假或不完整的申报，可遭检控。违例者一经定罪，最高可被判罚款200万元及监禁7年。同时，香港海关可向违规旅客作出「有代价地就罪行不予检控」的安排，以判处罚款形式代替检控。罚款额相当于有关应课税品须缴税款的5倍，以及定额罚款$5,000。



根据香港海关的资料，由去年1月至今年5月，共有4宗个案涉及「港车北上」计划的司机或乘客就违反《应课税品条例》被检控；另有183宗个案涉及「港车北上」计划下的司机或乘客，因违反《应课税品条例》而被判处罚款。