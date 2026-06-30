星岛申诉王 | 26岁儿子欠巨债卖户口沦阶下囚 港妈血泪控诉：外围摧毁整个家

韩剧《铁拳教育》全球爆红，其中一集描述外围集团渗透网上游戏，引诱学生沉迷赌博致债台高筑、成为犯罪集团傀儡，更连累父母倾家荡产协助还债，拖跨整个家庭的故事，引起社会热议。本刊专访了一名年轻赌徒及一名赌徒母亲，分别讲述儿子及自己，如何被诱惑及蚕食成为病态赌徒，摧毁整个家，用血泪控诉外围集团。事实上，社会也要为非法外围造成的破坏「埋单」，单是政府多年来资助戒赌中心的开支，涉款超过6亿元。

「最难接受是为何一个乖仔会变成这样？毁了自己一生，拖垮了整个家庭。」陈太（化名）说，她与已故丈夫育有一名独生子阿文（化名），今年26岁。在她眼中，儿子乖巧又阳光。但上届2022年世界杯举行期间， 阿文在网上接触到外围赌博，起初抱着「小赌怡情」尝试投注，其后受不住多样化玩法及铺天盖地的优惠诱惑，越赌越沉迷，结果债台高筑，欠下约30万元赌债，由于无力偿还，2023年初他哭着向母亲寻求帮助。

相关报道：外围集团 混入「预测市场」平台 世界杯开锣 海量「蛊惑盘」㓥客

陈太坦言当刻难以接受，但爱子深切的她答应代还，每期欠款到期日，她亲自转帐给债主代还债，结果很快还清债项，她说：「终于搞定了，以为个仔已汲取教训，改过自新。」

可惜不出大半年，儿子重蹈覆辙，再赌外围输掉30万元，这次不仅向银行借贷，更向高利贷借钱，结果又因无力偿还，再次向母亲求助。陈太大受打击，之后接到恐吓追数电话，住所也两度遭人上门淋红油。

正当她筹谋如何处理之际，在点算家中财物时，赫然发现家中的金器、相机、现金，甚至亡夫遗留下来的名表等值钱东西，早已被儿子变卖，「那刻简直疯了，无尽的失望与痛心，彻底打碎我对他的信任。」陈太说。

为还债卖户口 洗黑钱罪成入狱

可是祸不单行，儿子因承受不了债务及黑社会恐吓，患上抑郁症，更甚是发现儿子为「扑水」还债，将个人银行户口转售给不法分子。结果他的户口被揭发用作洗黑钱而被警方拘捕，最后因洗黑钱罪名成立被判入狱八个月。陈太坦言看着儿子身陷囹圄，自己也很自责，现时两母子加入路德会青亮中心家人小组接受辅导，助儿子戒赌。她以过来人身份呼吁别人远离非法赌博。她说：「起初总会有过侥幸、想赢的心态，但当泥足深陷时，根本很难控制自己，结果累死自己。」

25岁的Kelvin，2023年因沉迷网上课金游戏，欠下20万元债项，因无力偿还遭财务公司追债，被追数公司上门淋红油。他的家人只能代还约五万元，其他欠款要自行想办法，在独力承受巨大压力下，精神出现问题，经医务社工安排入住中途宿舍长达两年。

Kelvin后来病情稍稍好转兼需要还债，靠打散工赚取微薄薪金。此时，他经同事介绍接触了网上外围赌场赌百家乐，「起初每次赌本约一千元，后来见到网上有不少帖文分享，赢到数十万元的经历，好似很易赚钱，加上外围平台又会出现一些『军师』教路投注，以为很容易赢钱，于是每次出粮，都会赌外围百家乐。」然而网上百家乐节奏极快，短时间可连续落注，诱发赌客「追本」心态，更易输钱。

Kelvin表示，最高峰时曾每注买两万元，又曾赢过40万元，但最后却因心雄，越赌越大，连本金亦一并输光，「一开始把赌博当成一个赚钱工具，相信赚大钱就可以还债，结果越赌越输，越输越多。」

视赌博为赚钱工具 越输越多

他坦言，有段时间尝试远离外围赌博，可是只要打开手机通讯软件，就会收到各类非法赌博的优惠讯息，他承认因受不住引诱，两三个月后又故态复萌，旧债加新债和逾期未还的利息不断滚存，至今仍有二十多万元债项未清，仍然承受巨大财困及还款压力，家庭关系亦有待修复，需要寻求专业人士帮助。

有学术研究显示，当赌博活动越容易接触，参与率及问题赌博风险亦会相应增加，另外在一项有关香港非法赌徒的研究也发现，超过一半属于中度风险或问题赌博人士，即每两个有参与非法赌博的人，就有一个有过度赌博问题，反映非法外围有极高成瘾风险。

熟悉外围运作的阿勇（化名）指出，网上外围赌博可以令赌仔不知不觉上瘾兼欠下巨债，其一是外围平台二十四小时无休止提供赌博活动，「赌盘玩法很多，起码有六十种赌盘与体育项目有关，还有电竞、虚拟赌场等，总有一样引到你落搭为止。」

阿勇续说，「先赌后还」更是将赌徒推向万劫不复的深渊，「外围庄家会主动提供毋须预先付款的筹码，让人产生『不须自己拎钱就能赢钱』的错觉，直至输掉巨额后便会遭到暴力追债。」他还透露，外围庄家开设的网上赌博平台，不受任何监管，不设年龄限制，任何人都可以上去赌，不少更是未成年。

未成年赌徒求助 持续上升

事实上，政府于2003年成立的「平和基金」，旨在资助四间戒赌中心提供预防及缓减与赌博有关的问题，广泛协助赌博失调人士。据该基金研究数据显示，2020年至2024年，共有逾六千名赌博失调者接受辅导，其中2024年的求助人数为1500多人，较2023年的1300多人，上升逾50%。未成年的求助数字，亦由2023年起持续上升。有社会学家指出，外围赌博的祸害不仅累及赌徒及其家人，社会也要为外围赌博造成的破坏「埋单」。

就在世界杯进行得如火如荼、外围赌网亦活跃于抢客之时，二十九岁的「港产AV女优」艺人素海霖于上周四在深水埗被警方以涉嫌「推广或便利收受赌注」拘捕。据悉她近日被揭发为一个外围赌博网站担任代言人。随后她获准保释候查，须于七月下旬向警方报到。据了解，涉案外围赌博网站于境外注册，提供各类体育博彩，亦有老虎机、电子竞技等赌博活动。

有关外围集团如何摧毁家庭的详尽报道，请留意今期《东周刊》。

相关报道：网上广告引诱年轻人 免费娱乐藏赌局 外围赌博渗透Meta 学生孭巨债累全家