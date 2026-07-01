Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

星岛申诉王 | 男家付7成首期承诺独资供楼 准新娘想供楼换加名：没有安全感

申诉热话
更新时间：18:00 2026-07-01 HKT
发布时间：18:00 2026-07-01 HKT

结婚本应是人生大事，但不少准新人往往在「买楼上车」的阶段，因业权分配问题而产生分歧。近日，一名准新娘在社交平台大吐苦水，指男友家人计划资助7成首期让男友置业，而男友亦承诺会独力承担日后所有的供楼开支。男家的好意却令女方感到「缺乏安全感」，她希望能够「夹份供楼」，目的是为了顺理成章在楼契上加上自己的名字。帖文曝光后，随即惹来大批网民围攻，不少人指责她贪心。律师则指，万一日后双方不幸走到离婚一步，法庭在处理物业分配的判决时，其实并不会单凭楼契上的名字来作唯一准则。

更多相关报道：港女遇渣男 「结婚情骗」痛失300万 惨变人肉提款机 无钱救癌父终病逝

准新娘在Threads上分享婚前置业困扰。
准新娘在Threads上分享婚前置业困扰。
律师曹希圣建议为保双方权益，最好婚前先咨询专业律师。
律师曹希圣建议为保双方权益，最好婚前先咨询专业律师。

相关报道：男方独占业权却要女方出装修兼供楼 准新娘网上求助 律师教防「人财两空」

准新娘大叹无安全感 忧日后闹交处弱势

该名准新娘发帖讲述自己的担忧，她婚后若搬入一间没有自己名字的单位，极度缺乏安全感，「好似住喺人哋屋企咁」。她担心物业不属于自己，万一日后双方发生争执闹交，自己将会处于弱势。基于心中产生这种不安情绪，她希望网友能够提供意见，证明自己是否「谂多咗」。

意想不到的是，贴文惹起网民热烈讨论，部分网民坦言明白准新娘的忧虑，认为希望在婚后居所有一份归属感是人之常情。不过，绝大部分网民则认为男方出资七成，男方亦有能力独资供楼，而女方单凭「共同供楼」而加名并不合理。亦有网民建议，若女方真心希望拥有业权以换取安全感，最公平的做法是「咁你又出一半首期，每人一半咪解决到」。

律师拆解：离婚判决并非单看楼契名

针对这类婚前置业的争议，《星岛申诉王》咨询了曹希圣律师，他指出法庭在处理离婚财产分配时，绝对不是只看「楼契写谁的名字」或「谁出钱买楼」。主要有以下三大关键考量：

1. 没加名也有机会分到一半

即使物业只登记在男方名下，只要该单位是双方的「婚姻居所」（即婚后共同居住的家），法庭就会整体考虑双方对家庭的付出。在这种情况下，女方依然有机会获判分到一半的物业资产。若物业当时仍未供断，法庭或会下令将其出售，再平分套现后的资金。

2. 有帮忙供楼/装修，必须留底记录

如果女方最终没有在楼契「加名」，但婚后有帮忙供楼、甚至出钱装修，法庭在分配资产时也会作出相应调整。不过大前提是女方必须提供清晰的证明，例如银行转帐记录、装修单据等，以作对堂供词。

3.「婚前协议」在香港不具绝对法律效力

曹律师特别提醒，目前香港法律暂时没有明文规定必须依照「婚前协议」的内容来判决。相关协议在离婚官司中只会作为法官的参考因素之一，并非百分之百的保障。因此，双方在婚前若有疑虑，最好先寻求专业律师的法律咨询。

大家有否因结婚买楼加名而出现纠纷，欢迎留言讨论。

 

《星岛申诉王》随时候命，你申诉，我跟进，立即whatsapp报料，或经网上报料https://bit.ly/46BuDnE

《星岛申诉王》随时候命，你申诉，我跟进，立即whatsapp报料，或经网上报料https://bit.ly/46BuDnE

最Hit
港男40万翻新近400呎公屋 亲自操力设计 拒盲目全屋造柜 空间尽显北欧风质感
港男40万翻新近400呎公屋 亲自操力设计 拒盲目全屋造柜 空间尽显北欧风质感
家居装修
12小时前
旺角男子遭友较剪插伤 重创不治 警持盾牌登楼拘凶手
旺角男子疑遭友人利剪袭击 昏迷送院亡 警持盾牌登楼拘凶手
突发
5分钟前
父母轰「远过机场」拒帮手凑B 港妈首派东涌公屋陷家庭大战 网民一句神回点醒当事人｜Juicy叮
父母轰「远过机场」拒帮手凑B 港妈首派东涌公屋陷家庭大战 网民一句神回点醒当事人｜Juicy叮
时事热话
4小时前
黄锦辉酒驾︱立法会议员黄锦辉 涉于前晚醉驾撞到两车被捕
01:54
黄锦辉酒驾︱立法会议员黄锦辉 涉于前晚醉驾撞到两车被捕
政情
5小时前
「播音皇帝」李我遗孀潇湘激罕曝光 97岁生日真实状态令人赞叹 鹣鲽情深昔为爱同住护老院相扶持
「播音皇帝」李我遗孀潇湘激罕曝光 97岁生日真实状态令人赞叹 鹣鲽情深昔为爱同住护老院相扶持
影视圈
9小时前
南韩女消防员被揭强逼陪酒24次跳楼亡 调查报告证遭霸凌 17人遭停职
即时国际
9小时前
港大硕士IT男失业11个月转行送外卖做保安 10年经验贴毕业证书自嘲：呢张嘢其实冇乜用？｜Juicy叮
港大硕士IT男失业11个月转行送外卖做保安 10年经验贴毕业证书自嘲：呢张嘢其实冇乜用？｜Juicy叮
时事热话
2026-06-30 10:45 HKT
郭羡妮14岁女儿Kylie近照曝光 金发露肩拥逆天美腿 瓜子脸精致五官网民惊叹：时间真系闪电快
郭羡妮14岁女儿Kylie近照曝光 金发露肩拥逆天美腿 瓜子脸精致五官网民惊叹：时间真系闪电快
影视圈
6小时前
长者七一优惠！8大交通/餐饮/景点 长者咭、乐悠咭折扣 自助餐半价、蛋挞71折、$18下午茶餐
长者七一优惠！8大交通/餐饮/景点 长者咭、乐悠咭折扣 自助餐半价、蛋挞71折、$18下午茶餐
生活百科
2026-06-30 18:02 HKT
夏日雨季1方法免费借遮！全港逾80个雨伞借还点 18岁以上就借得 网民盛赞：又长又轻
夏日雨季1方法免费借遮！全港逾80个雨伞借还点 18岁以上就借得 网民盛赞：又长又轻
生活百科
2026-06-30 16:25 HKT