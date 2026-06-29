星岛申诉王｜AI游戏卡×VR查案×角色扮演 国安推广计划书比赛学生用创意护港

人工智能生成的游戏卡、沉浸式VR查案、真人互动角色扮演—上述题材并非最新推出电玩产品，而是香港学生利用创作热诚，推广国家安全观而创作的成品，一班学生及制服团体以无限创意结合新科技，将严肃国安概念变成有趣又贴地的互动体验，于警务处国家安全处主办「NStudio同心‧共创‧护国安」推广计划书比赛中脱颖而出，获奖团队期望以紧贴年轻人口味方式，令新生代更易理解总体国安全观概念。

警务处国家安全处主办「NStudio同心‧共创‧护国安」推广计划书比赛，分设小学、初中、高中及青少年制服团体四个组别，吸引多间学校踊跃参与。日前举行颁奖典礼，表扬学生以生动有趣及极具创意的形式，将总体国家安全观推广至社区每个角落。保安局局长邓炳强、署理警务处处长简启恩，以及多名警方高层亲临主礼，场面盛大隆重。

国家安全与巿民生活息息相关

保安局局邓炳强致辞时用生活化比喻切入，认为国家安全就如阳光空气，跟巿民大众的生活息息相关，他欣慰看到年轻人主动地、贴地用一些有趣的方法，将总体国家安全观带入社区，盛赞「这些创意、承担，正正就是我们香港新一代应有的风范。」他不忘勉励学生继续保持这团不熄之火，用青春和创意为推广国家安全注入更多灵感和力量。

今届得奖作品各具特色，充分展现学生的无限创意，其中小学组冠军兼「最佳国安计划书短片制作奖」得主油麻地天主教小学（海泓道）小六团队利用港人熟悉的猫文化结合流行游戏卡元素，创作「国安猫盲盒」，盒中可抽普通版及隐藏版，提升同学对国安的兴趣。他们又感谢主办方提供多元化的学习机会，包括工作坊及训练演说技巧，让他们参赛的同时充实自己。

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VR剧本杀推广非传统国安

高中组亚军兼「最佳国安计划书简报奖」得主中大校友会联会张煊昌中学中四团队紧贴年轻人口味，以VR查案体验配合剧本杀模式作为推广媒介。他们发现同学很喜欢去青少年中心或者学校玩剧本杀，亦爱派对游戏和VR（虚拟实境）沉浸式游戏，所以就将这两样东西结合在一起，推广非传统国家安全的网络安全、数据安全和社会安全，对成功获奖感到高兴。

青少年制服团队组冠军兼「最具创意奖」得主—荃湾区少年警讯成员12岁刘佳欣，年纪轻轻表现自信，透过提子记者报道的角色扮演，以及Rap中文说唱增加表演吸引力，她获奖后称非常高兴及荣幸，直指为表演比赛辛苦锻炼很久，最终获得回报，她希望透过作品推广「全城国安小卫士网络安全行动日」，鼓励全城民众自拍影片推广网络安全。

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简启恩：三个「同心」勉励学生

署理警务处处长简启恩致辞时用三个「同心」寄语年轻一代，首先是「同心参与」，他认为比赛并不是一个完结，而是一场播下种子的见证，只要青少年愿意踏出第一步去了解国家安全，名次只是鼓励，态度才是养分。

其次是「同心引导」，简启恩透露比赛由去年12月开始，期间邀请多位星级导师举办不同工作坊，涵盖市场推广、短片制作和演讲技巧，希望令到同学参与比赛的同时有所得著。他强调这个比赛不是要同学一夜之间成为专家，而是引发他们的兴趣，打开他们认识国安的一扇窗。

最后他以「同心前行」作结，直指今天的颁奖礼不是终点，部分得奖计划书会在国安处的协助之下，真正地落地执行和制作成品，有望进一步走进校园和社区，影响及感染更多人参与。