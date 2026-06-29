星岛申诉王 | 车厢当Gym房 月台变球场 乘客港铁健身实录 网民斥「缺德」

港铁车厢及月台是公共场所，理应要注重个人行为，切勿影响到他人。最近却接连有人拍摄到市民在港铁车厢或月台进行私人活动的缺德行为，有人将扶手当吊环做健身，有人则在车厢月台打球，不少网民直斥行为失礼。港铁则呼吁乘客顾己及人，避免作出可能影响或滋扰他人的行为。

有市民日前在社交平台上传照片，一名乘坐屯马线的女子，当列车驶至沙田围站时，她本着「只要自己不尴尬，尴尬的就是别人」的心态，突然以正手方式在车厢做「引体上升」，而坐在她对面两名男子则显得非常尴尬。另外，社交平台流传一段题为「调景岭站。有班人打波」的影片，影片可见四名身穿学校运动服及一名身穿校服的学生，在候车月台上自顾自地打起排球，期间排球更一度飞向列车闸门方向，险象环生。

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港铁做运动违反附例 吁市民爱护公共交通

这些缺德行为迅速在网络上发酵，引发热烈讨论。部分网民这些行为感到难以理解，批评为「失礼」、「不知羞耻」，并认为港铁车厢绝非进行此类运动的合适场所，甚至质疑此举可能影响行车安全及破坏公共设施。其实过去亦有不少人在港铁范围内进行体育活动。除了引体上升，还有妇女在月台打羽毛球，严重影响车厢乘客的乘车体验。

东涌线在过去曾经有人试过在月台打羽毛球，网友纷纷谴责。（来源：Threads）

港铁回复《星岛申诉王》指，港铁公司一直致力为乘客提供安全舒适的旅程，同时亦有赖乘客合作，共同维持舒适的乘车环境。港铁呼吁乘客顾己及人，避免作出可能影响或滋扰他人的行为，如乘客发现相关情况，可尝试作出善意提醒，或寻求港铁职员协助。职员会视乎实际情况作出适切的跟进，包括在有需要时执行相关的港铁附例。

大家对于这些行为有什么看法？欢迎留言讨论。

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