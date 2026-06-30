星岛申诉王 | 非常母亲 本港骑电动单车载2子女 触犯多项法例 网民：出事一镬熟

内地大行其道的电动单车，在香港禁止在公众道路行驶。日前有少年以电动单车载着两名朋友，于元朗马路高速行驶的片段流出，事后亦被警方拘捕。

近日事件竟然出现翻版。一名非常母亲犯上同样错误，还接载两名年幼子女。网民狠批该名家长「脑残」，随时危害两名小朋友。

据公开事件的网民称，早前看到一名母亲在马路上骑乘电动单车，涉事地点为沙田博康邨附近。从照片可见，该电动单车的车头和车尾位置都经过改装，加了座位，并载着两名年幼子女，出现「一车三人」的惊险情况。

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楼主又指出，当时该电动单车正停在马路边，一行三人都没有佩戴头盔，车上亦没有挂上车牌，担心对其他道路使用者构成危险。而该名母亲发现楼主拍照后，随即知衰准备下车。网民一面倒认为该母亲做法离谱，批评她无法无天兼没有头脑，更有可能害死两名无辜子女，遇上意外便「全家一镬熟」。

事实上，驾驶电动单车有其危险性。今年6月，元朗唐人新村便发生一宗夺命车祸，一名54岁男子怀疑驾驶电动单车失事，由逾一米高处堕下受伤致死。

定罪可罚款1万元 监禁12个月

根据香港《道路交通条例》，所有由机械或电力驱动的车辆，不论其何构造均被界定为「汽车」。因此，市民日常所见的电动单车、电动滑板车、电动平衡车等，在法例上均等同「电单车」，必须领牌及登记，驾驶者亦需持有有效驾驶执照，方可合法在道路上行驶。

不过，现时运输署并未为这类电动移动工具进行登记及发牌。换言之，任何人在香港的马路、行人路及单车径上使用未经登记领牌的电动移动工具，可能违反香港法例第374章《道路交通条例》及其他相关法例，一经定罪，最高刑罚为罚款一万元及监禁12个月。就算在私家路上，除非该路段在宪报上另有注明，否则驾驶未经登记及领牌的电动车辆，也属违法。

参考早前一名18岁青年骑乘电动单车在元朗马路疾驶、载人且全部无戴头盔的案件，警方当时以「危险驾驶」、「无牌驾驶」、「驾驶未获发牌照的车辆」、「没有第三者保险而使用车辆」及「驾驶电单车时没有戴上认可防护头盔」共5罪，拘捕该名青年，而涉案电动单车亦送往运输署检验。

大家在香港有否亦曾遇到电动单车在路上行驶的情况？欢迎留言讨论。

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