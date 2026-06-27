星岛申诉王 | 消防处调派机制支援少数族裔 巴裔消防队长乌都语劝服轻生同乡

香港一直致力推动种族共融，少数族裔不只是服务对象，更是服务社会的中坚力量。消防处透过「少数族裔属员调派机制」，将少数族裔消防人员的语言、文化及宗教背景转化为救援工作上的独特优势，并透过「裔智计划」鼓励少数族裔青少年投身消防工作，提升事故处理效率，同时拉近消防处与多元社区之间的距离。

现驻守元朗消防局的巴基斯坦裔消防队长穆伟健，自小在香港成长。他于2016年加入消防处，凭著努力于2023年成功晋升为消防队长。2024年10月，荃湾一处地盘发生火警，一名巴基斯坦籍保安员获救后因过度受惊而拒绝送院。穆伟健随即以少数族裔属员身分获调派到场协助，他以流利的乌都语耐心劝喻，并详细说明延误就医的风险，最终成功稳定对方情绪，说服其接受检查，其后更协助调查人员迅速了解火警详情。

穆伟健亦积极参与社区的防火宣传工作。他认为，少数族裔消防人员充分利用自身的语言和文化背景，能更有效地将防火信息精准传递给同乡社群。

共同信仰劝服企跳巴裔男子

除了语言，宗教信仰往往也能在生死关头发挥关键作用。驻守尖沙咀消防局的巴基斯坦裔消防员简华生，曾于2024年3月处理一宗有人企图从高处跳下的案件。事主为巴基斯坦籍，中文水平有限，现场消防员一度未能成功游说，于是紧急调派简华生到场协助。

简华生到场后，考虑到当日正值斋戒月后的第一天，推断事主刚完成开斋活动，因此当机立断从宗教角度切入，以乌都语安抚事主的情绪，并引用伊斯兰教教条阐述生命的珍贵，最终成功劝服事主返回安全地方，充分体现消防处种族共融政策的实际成效。

少数族裔防火推广见成效

另一位巴基斯坦裔消防队长阿里，现驻守长沙湾消防局。他指出，少数族裔纪律人员熟悉不同族群的文化和生活习惯，因此能更有效地将防火意识带入少数族裔社区。例如，他注意到部分少数族裔在节庆时习惯使用明火蜡烛，于是向部门建议推广以电子蜡烛取代明火，从源头减低火警风险。

作为虔诚的伊斯兰教徒，阿里更联同九龙清真寺，定期向少数族裔居民教授家居防火知识及急救方法。他认为少数族裔队员的同乡身分，有助他们走入社区时，更容易获得同乡社群的信任和接纳。

「裔智计划」培育社区领袖

消防处推出的「裔智计划」涵盖工作体验日、社区应急训练及职涯招募三大范畴。透过这个计划，少数族裔青年有机会穿上消防制服，体验真实的灭火及急救训练；少数族裔属员也会亲自到访同乡家庭教授应急知识。此外，消防处透过社区青年大使计划，将年轻的少数族裔培育为「消防处社区应急先锋」，以便在灾难发生时协助疏散及担任传译工作。

内部工作支援方面，消防处亦高度尊重少数族裔属员的宗教信仰。以阿里为例，他每日需要进行五次礼拜，部门对此特意在消防局内安排安静和洁净的祈祷空间，让阿里能依时进行礼拜。在日常相处中，团队成员亦是无分彼此，休班时经常结伴运动、聚餐甚至旅行，建立起如兄弟般的信任和默契。