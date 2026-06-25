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星岛申诉王 |《给阿嬷的情书》潮汕人超有共鸣？ 「潮州妹」陈炜：喊湿一包纸巾！

申诉热话
更新时间：08:00 2026-06-25 HKT
发布时间：08:00 2026-06-25 HKT

近日热爆的内地电影《给阿嬷的情书》，电影讲述一名潮汕孙仔，远赴泰国寻找公公的故事，带出了上世纪五六十年代，潮汕人「下南洋」打拼血泪史。片中阿嬷回忆年轻时，在村落收信的画面对白，一字一句都催人热泪。这套电影现于香港上画中，很多城中名人都有捧场，如文化体育及旅游局局长罗淑佩、富商刘銮雄和艺人刘德华等都极力推介。

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电影感觉真实 演员不像在演戏

祖籍潮州的艺人陈炜表示，这套电影令她相当惊喜，因为它的感觉很真实，每个演员都不像在演戏，「还有他的背景年代，每个演员都可演到那种乡土和真实，以及那些人的性格或行为的感觉，真的喊湿了一包纸巾。」

全套电影都是以潮州话为主，陈炜表示，老公比自己听得更明白。她解释，年幼时父亲没有跟她说潮州话，「老公是汕尾附近，他小时候由祖母照顾，跟他说了很多潮汕语言。」

同样是潮州人的郑希怡Yumiko，亦说被这套电影感动到不停流下眼泪，「你会以为这套电影是说跟祖母的亲情，其实它是说一些很真挚的情感。很久没被一套如此真挚纯朴的电影感动，所以强烈推介给大家。」

大家看完这套电影，又有什么感觉呢？欢迎留言讨论。

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